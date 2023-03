"Mi nene me pedía un gol más para llevarnos la pelota, pero no sé si me la daban"

No hagan oídos "sordos" que este Huracán mete miedo. Esta tarde volvió a despecharse con una goleada. Esta vez lo sufrió La Armonía porque el Globo whitense es letal en ofensiva, sobre todo si el "Sordo" Brian Scalco está inspirado.

El 7 bravo la descosió en el segundo tiempo, marcó dos golazos y fue clave para el éxito 3 a 0.

Así, el conjunto de Federico Gómez --en el debut goleó al campeón Tiro Federal 4 a 2 en el Pirrone-- arrancó soplando bien fuerte.

"Mi nene (Bautista) me pedía un gol más para llevarnos la pelota, pero no sé si me la daban, ja, ja", contó con muy buen onda el mejor de la cancha.

--Arrancaron arrasando. Hay mucha ilusión en el Bule.

--Está bien que la gente se ilusione. Los dos partidos se ganaron con claridad y hay equipo para pelear lo más arriba posible. Pero no tenemos que perder la tranquilidad", confesó la figura de la cancha.

--El tercer gol fue la frutilla del postre.

--Fue una contra linda que metimos. Y si bien el Chino (por Gastón Santillán) le tenía a Quique (Enrique Blanco) por adentro me vio libre atrás y me asistió para convertir el tercer gol que liquidó rápido el partido.

Brian recibió de Santillán en el segundo palo, le tiró un sombrero a David Vega y sacó una especie de media tijera que Nacho Torres no pudo desviar. Golazo.

"Hoy, además de marcar tres goles, terminamos con el arco en cero. En el primer partido tuvimos algunas desatenciones y no nos pueden hacer un gol como el segundo de Tiro. Esta vez se trabajó para mantener la valla invicta durante los noventa y pico minutos y estamos muy contentos. Y es lindo que la gente se ilusione", añadió.

"Las dos victorias se destrabaron con un penal. Pasó lo mismo en cancha de Tiro y la verdad que nos dio aire y tranquilidad para manejar el partido. Si bien en el primer tiempo no jugamos mucho, tiramos muchos pelotazos y saltamos líneas, con los mediocampistas que tenemos hay que dársela y en el segundo tiempo generamos mucho más y pudimos liquidar el cotejo", sostuvo el "Sordo".

"En este Huracán, cualquiera puede llegar al gol. Llegamos con mucha gente y tenemos muchas variantes. Ahora recuperamos a Sangronis (Franco) que venía con alguna molestia y nos falta recuperar a Juli Pérez y Achigar (Nicolás), cuyos pases están trabados", amplió.

--Por momentos, necesitan más de una pelota. Porque todos juegan.

--Y por eso nos c.. a p.. "Peco" (por Gómez Peña). En la primera etapa saltamos las líneas y, a veces, los defensores y los volantes me buscan mucho a mí. Pero sabemos que tenemos que encontrar a Quique (Blanco), a Marcelo (Erbín), a Leo (Navarro), quien son los que ponen las pelotas de gol.

La síntesis

HURACAN 3

Alonso 6

Hirch 7

Der 6

Aguirre 6

Lloyd 6

Erbín 5

Lincopan 6

Navarro (c) 6

E. Blanco 6

Santillán 6

SCALCO 9

DT: F. Gómez Peña

LA ARMONIA 0

I. Torres 5

R. González 5

Díaz Bender 5

Antón 5

J.M. González 5

Burgos 6

F. Cuello 5

Ruiz 5

Vega 5

Linares (c) 5

Vallejos 6

DT: R. Cuello

PT. Gol de Navarro (H), de penal, a los 45m.

ST. Goles de Scalco (H), a los 8 y 16m.

CAMBIOS. 65m. Sangronis por Blanco, 71m. Jeva por Santillán y 85m. Jara por Lincopan y Andragnez por Hirch, en Huracán; 45m. Tourn (6) por Burgos, Castiglioni (5) por Vallejos y R. Fernández (5) por Ruiz y 65m. Soto por Linares y Carta por J.M. González, en La Armonía.

ARBITRO. Lucas de Dios (6).

CANCHA. Huracán (buena).