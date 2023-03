Agüero: "El que diga que no quiere ser intendente, miente"

El Secretario General del Sindicato de Trabajadores Municipales de Bahía Blanca, Miguel Agüero, pasó por El Primero de la Mañana en La Nueva Play y habló del nuevo acuerdo salarial del gremio que contempla una suba del 40,1% entre abril y julio.

Además, opinó de política y se refirió a una posible candidatura de cara al año de elecciones. Explicó que su “posible candidatura” nació en forma de chiste, cuando varias cuentas de Twitter lo incluyeron en “una supuesta formación” de precandidatos a jefes comunales.

“Quién hoy te diga que no quiere ser intendente, te miente. Ahora la pregunta es otra: si estoy preparado. Y la verdad que no me cabe dudas que sí”, señaló.

Aunque luego aclaró: “Lo que necesitamos es que la superestructura te banque las espaldas, sino es imposible. Si hoy, por ejemplo, me llama Sergio Massa y me dice que la estructura me apoya, es otra historia y estoy más que dispuesto”.

En la misma línea, aclaró que “no estaría dispuesto a pelear en en unas PASO por las mías. Solo iría a una interna siempre y cuando me llamen de la superestructura y me digan te apoyamos y te bancamos”.