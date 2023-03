Por problemas estomocales, Verstappen llegará con lo justo a Arabia

El piloto neerlandés Max Verstappen, de Red Bull y actual campeón del mundo, anunció que retrasará su llegada a Arabia Saudita prevista para hoy para este viernes a causa de unos "problemas estomacales" de los que se esta recuperando y que no le impedirán correr el domingo en la Fórmula 1.

"Me siento un poco mejor luego de unos días sin estarlo por unos problemas estomacales. Sin embargo, no podré viajar hoy, así que no estaré en el circuito hasta este viernes. ¡Nos vemos en Jeddah!", escribió Verstappen en sus redes sociales.

El bicampeón mundial retrasará la puesta a punto de su Red Bull en el circuito árabe que tendrá el domingo la segunda carrera de la temporada 2023 de la Fórmula 1 en el circuito de Jeddah, según publicó el periódico catalán Mundo Deportivo.

No obstante ello, de acuerdo a lo expuesto en redes sociales, la participación del bicampeón del mundo en el tercer Gran Premio de Arabia de la historia de la máxima (llegó al calendario en 2021, con triunfo del inglés Lewis Hamilton), no correría peligro alguno.

Además, Red Bull recibió la autorización de la Federación Internacional de Automovilismo (FIA) para que Verstappen pueda probar su Red Bull el viernes a pesar de no haber asistido a los ensayos previos que comenzaron durante esta jornada.