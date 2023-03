La CGT local oficializó anoche su reunificación en un plenario realizado en su sede de Mitre y Rodríguez y la central sindical pasó a estar conducida por un triunvirato: Miguel Aolita, Roberto Arcángel y Carlos de Boer.

"Estamos orgullosos y muy felices porque trabajamos mucho. Más allá de la unificación, lo importante era la oficialización de la CGT, con certificado de autoridades, avalada por el ministerio de trabajo de la Nación. Con unión, diálogo y consenso pudimos llegar a agrupar más de 80 gremios", dijo esta mañana Aolita (Empleados de Comercio).

En diálogo con Panorama, por LU2, el dirigente sostuvo que "es beneficioso para los trabajadores que los gremios estén unidos".

"Eso siempre tiene que prevalecer por encima de las cuestiones internas o personales. No solo por los tiempos que se vienen, porque hay que estar preparados, sino porque hay que estar a la altura de las circunstancias trabajando de manera conjunta —continuó—. Los dirigentes tenemos fuerza si tenemos el acompañamiento de todos los trabajadores".

El triunvirato estará integrado también por Roberto Arcángel (Camioneros) y Carlos de Boer (UOCRA).

"Cada vez que hay elecciones en nuestro país hay cambios; hay que estar preparados para esos cambios. No es lo mismo luchar individualmente cada gremio que si lo hacemos de manera conjunta. Por su puesto que cada gremio va a poder participar individualmente, pero va a prevalecer la fuerza unificada de la CGT", advirtió Aolita.

En ese sentido, manifestó: "Tenemos que defender las conquistas logradas por cada gremio y si se plantea una reforma laboral que sea en beneficio de los trabajadores".

Del encuentro de ayer participó vía telefónica el gobernador bonaerense Axel Kicillof. En tanto, el encargado de conducir el plenario fue Horacio Otero, secretario de Interior de la CGT nacional, quien destacó que había solo una lista (llamada Unidad, número 1, color Azul) y se aprobó por unanimidad.

"Las paritarias las negocia cada gremio de forma individual porque los convenios de trabajo son distintos. Pero ante la solicitud de algún gremio, por conflicto o lo que sea, va a tener el apoyo contundente de la CGT", señaló Aolita.

En otro tramo de la entrevista, el dirigente contó que, con vistas a las elecciones para intendente "escucharemos a los candidatos que se presenten en Bahía Blanca y después analizaremos en forma conjunta cuál es la mejor alternativa para que le sirva a los trabajadores".

Asimismo, repudió el atentado sufrido en la antevíspera por el titular de la UTA local, Ricardo Pera.

"No compartimos el hecho vandálico que sucedió en la casa del compañero Pera. Entendemos que la manera no es la correcta para llevar adelante cuestiones internas de un gremio ni internas entre distintos gremios. La repudiamos y no acompañamos. Nosotros demostramos que, aún con diferencias, en base al consenso y al diálogo hemos logrado la unión de más de 80 gremios. Si no hay diálogo y consenso estará la Justicia, pero el camino no es lo que sucedió en la casa del compañero Ricardo Pera", completó.