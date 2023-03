Kevin Altamirano: "Necesitamos que se choquen entre ellos"

Tomás Arribas tarribas@lanueva.com Periodista Deportivo, recibido en 2013 (estudios en Instituto Superior en Ciencias de la Comunicación Social).

¿Cómo hacer para correrlos? La recurrente pregunta que todos nos hacemos hace unos cuantos viernes. Y para Kevin Altamirano, el mejor del resto (ver abajo), la respuesta es clara: "Necesitamos que se choquen entre ellos".

Aunque en broma, el pensamiento del Flecha es bastante criterioso considerando la contundencia que exhiben Luciano Franchi y Luciano Vallejos, los principales aspirantes al título en el Campeonato Estival de Midget 2022/23 cumplidas tres fechas del Playoff.

Y otra muestra elocuente fue lo acontecido el pasado viernes, donde la definición de la tercera entrega del mini certamen se circunscribió exclusivamente a ellos, con el mayor de los hermanos Altamirano siendo testigo de lujo en el tercer puesto.

Más allá de la imposibilidad de correrlos de igual a igual, lo hecho por el mayor de los hermanos Altamirano fue por demás meritorio. Al punto que, a falta de tres capítulos para el banderazo, es el tercero en discordia y el que mejor se posiciona para intentar "cazarlos".

"Me gustaría llegar a la última fecha con posibilidades matemáticas de pelear por el “1”, más que nada para ver qué se siente. El resultado final no me preocupa, pero sí quiero sentir esa adrenalina de ser candidato a pelearlo hasta el final", contó Kevin luego del podio obtenido el viernes.

"Se van a tener que chocar entre ellos para poder descontarles (risas). Quedan varias carreras y pueden pasar muchas cosas. Sí estoy seguro que si llegamos con chances a la última se va a poner muy divertido" aseguró Kevin, ganador de la novena programación del ciclo estival.

No obstante esa supremacía de los dos punteros sobre el resto, kevin se animó e intentó correr a Franchi en el primer lapso de la final. Y si bien esos intentos no se prolongaron demasiado con el paso de los giros, el volante N°8 quedó conforme con la tarea cumplida.

"En la largada el auto picó bien, traté de ser lo más rápido posible y creo que lo logré en las primeras vueltas. Después empecé a perder un poco el ritmo, no sé si por la pista o por el auto. Estamos un escalón más abajo, por lo que tenemos que seguir trabajando para intentar estar al mismo nivel y descontarles", apuntó.

"Haremos algunos cambios en la suspensión, en base a algunas cosas probadas hoy (por el viernes) que me gustaron. El auto tiene buen ritmo y gira muy bien, pero sigue faltando. De todos modos, antes en las semifinales estábamos a dos segundos y ahora a menos. Estamos bien, hay que mejorar lo poco que falta", agregó.

Viendo más allá de sus chances reales de campeonar, Kevin afronta su mejor campeonato veraniego desde su estreno midgístico allá por mayo de 2013. Cumplidas quince fechas, el Flecha marcha 4° en la general y siendo principal animador del Playoff.

"Lo sé, pero tampoco es algo que me preocupe mucho. Me importa más contar con un auto rápido y lindo para manejar como el que tengo ahora. Eso hace que no tenga que hacer tantas locuras como hacía antes ni manejar tan al límite", expresó.

"Andar bien es producto de da la experiencia, los tirones de oreja, pero, sobre todo, también tener una buena herramienta. Trabajaremos por seguir por este camino", cerró Altamirano.