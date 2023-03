Mar del Plata: un "dealer" pidió que no hagan más "escraches" porque le "bajan la clientela"

Una vecina de Mar del Plata que participó junto a otros habitantes de un "escrache" contra un quiosco de Mar del Plata que supuestamente vendía drogas denunció que un "dealer" fue hasta su casa y le pidió que dejen de hacer esas marchas "porque baja la clientela en la venta" de esas sustancias "y recaudan menos".

La mujer afirmó que en la Fiscalía "no" quisieron tomarle la denuncia.

Marta relató que el sujeto "estaba drogado", le golpeó la puerta de su casa y se sentó en su sillón para hablarle de esta situación, tras hacer protestas y denunciar una presunta "connivencia de la comisaría del barrio con este bunker".

"El viernes pasado me golpearon la puerta del departamento, vivo en un séptimo piso, a las 7:00 de la mañana pero no atendí, porque a esa hora nadie va a venir a golpearme la puerta. A las 11:15 volvieron a tocar el timbre y era este dealer, que vive en el tercer piso de mi edificio", relató la mujer en declaraciones radiales.

Asimismo, continuó: "Sabía que consumía drogas, pero nunca pensé que se iba a animar a venir a mi casa así drogado, sentarse en mi sillón y decirme que tal persona le dijo que teníamos que terminar con las marchas, porque la caja de ellos no pasa de los 10 mil pesos por culpa de esos escraches y les baja la clientela".

Marta indicó que lo escuchó como haciéndose "la amiga", pero reveló que se dio cuenta "después, de que era una amenaza" en su "propia casa".

"Esta persona le pide a la gente del kiosco que denunciamos como bunker que le venda drogas y él la revende. La esconde en el hueco de nuestro ascensor. Este tipo es un caradura, porque después de lo que hizo encima me saluda como si nada hubiera pasado. Estaba tan drogado que ni siquiera se debe acordar en donde estaba sentado", señaló.

La vecina decidió ir a radicar una denuncia, pero no fue a la comisaría porque según acusó "la policía está en connivencia con ellos", por lo que fue a la Fiscalía, pero reveló que allí se encontró con una desagradable sorpresa.

"Fui a la Justicia sola. Pedí hablar con el fiscal (Leandro) Favaro, el cual no me recibió. Le había avisado 24 horas antes que iba a ir a determinado horario, pero no sé si estaba no no me quiso atender. Me atendió la fiscal (Daniela) Ledesma, pero no me tomó la denuncia y me dij oque mandara un mail", señaló.

Y añadió: "Le dije `doctora, qué me está diciendo, yo le mando un mail y cae esto en un saco roto. Usted me tiene que tomar la denuncia`, pero no me la quiso tomar. Los vecinos acá en Mar del Plata estamos solos".

Marta remarcó que cuando llaman al 911 para denunciar una presunta venta de drogas en ese comercio situado "en la calle Gascón al 1800, siempre alguien les avisa y descartan todo".

"La verdad que esto es un triángulo: el 911, la comisaría segunda y la Jefatura Departamental. Somos 100 vecinos que luchamos contra esto. No podemos esperar nada ni de la Justicia, ni de la Policía ni e la política", denunció. (NA)