Vecinos de Pampa Central están sin agua desde ayer por una pérdida

Vecinos del barrio Pampa Central reclaman que se solucione una pérdida de agua sobre la esquina de Líbano y Bravard que los tiene sin el servicio desde ayer a la tarde.

"Esto empezó ayer a las 18 horas y sigue y sigue nomás... tenemos una fuente de agua acá en el barrio", ironizó Adrián.

Este vecino contó que el agua corre por Bravard, en dirección desde Líbano hacia Catamarca, en el barrio Pampa Central.

"Arreglaron la esquina de Bravard y Líbano hace un mes, pero se les ha llenado la cañería de arena y venían teniendo un hilito de agua. Ahora no tengo la menor idea qué se rompió", agregó.

"Hasta ahora, que yo sepa, no vino nadie de ABSA. Ayer estaba pesado el clima, hoy no sé cómo van a hacer los vecinos que no tienen agua", completó Adrián.