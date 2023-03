Dady Brieva imitó a Bizarrap y grabó una “Session peronista”

En el último tiempo, las producciones de Bizarrap se convirtieron en un fenómeno global tanto por su impacto en lo numérico -millones de reproducciones a pocas horas de sus lanzamientos- como por su huella en la cultura pop actual. Y por eso nadie se quiere quedar afuera del fenómeno. Ni siquiera Dady Brieva, quien lo imitó e hizo una “Session peronista”.

La misma, titulada "Dady Sessions #17-10" -número que hace referencia al Día de la Lealtad Peronista- fue emitida en el último envío de "Peronismo Para Todos" (C5N), el ciclo que conduce el humorista.

En el video, con una estética similar a los clips de las BZRP Music Sessions, Dady aparece con una musculosa de Colón de Santa Fe -equipo del que es hincha- y con una gorra similar a la del productor, aunque con la leyenda de la Casa de la Memoria Jorge “Nono” Lizaso, espacio de militancia de la Juventud Peronista.

“Un freestyle donde recorre parte de su historia, comparte sus ideales y cuenta parte de la esencia del nuevo programa”, reza el epígrafe del video cuando fue compartido en las redes sociales de la emisora.

“Soy un actor militante, lo soy ahora y lo he sido antes / desde el jardín de infantes me juego entero / nunca por partes / Lo que pienso yo del futuro / me gustaría contarte / ‘La verdad es una espuela / usarla da pena’ / me decía mi abuela que de niño me llevaba a la escuela / La verdad aunque duela, como cuando duele una muela: / Ojalá pase el tiempo y seamos Venezuela”, ironiza en el primer verso.

“Poca gente rica, mucha gente pobre / como en Chile porque le sacan el cobre / Disfrazando la expoliación como una causa noble / se dan vuelta cada vez que llega un sobre / Manda el poderoso por mejor que uno pobre / ¿Quieren ir al barro? / Salpico lodo por los bordes / vamos a cambiar peón por torre / Hoy te lo declaro con emoción / Voy a seguir el legado de Evita y Perón”, prosigue el rap del humorista.

A continuación, también se autodefine: “Yo soy el hijo de la loba que crió a Rómulo y Remo / Yo avanzo, nunca temo / Soy el Dady, nada menos, soy peronista / y por si no quedó claro, nosotros somos los buenos”.

“El pueblo inventó a Perón y en nuestra tierra suena fuerte el tambor por las calles / rompom-pom-pom / Y no hay razón porque es una pasión. Yo sé que es así, no es una sensación / es un deseo para mi patria, mi suelo, como lo hubiera querido mi abuelo”, insiste Dady para caracterizar a la militancia.

“Algunos temas son personales. Yo quiero la democracia, no los señores feudales ni sus cuentos de verdades de papel. Yo quiero poder escuchar la otra campana también / Juntos lo vamos a hacer / ¡Qué se escuchen nuestras voces! ¿Quién mierda nos podría detener?”, dice en el último verso y remata con un “Esto lo hago pa’ divertirme, pa’ divertirme”, al igual que Residente en su Session contra J Balvin.

Dady Brieva en la "Session peronista" a la usanza de Bizarrap.

En las redes sociales las reacciones no tardaron en llegar y, como suele ocurrir con este tipo de contenidos, fueron divididas: muy a favor y muy en contra de la expresión del humorista. (Teleshow)