"Liniers demostró personalidad en todo el partido", dijo Claudio Graf

"Estoy conforme con lo realizado por mis jugadores. Tuvimos que superar algunos contratiempos, como la no habilitación de (Renzo) Paparelli y la lesión de (Nicolás) Benavídez; y otras que fueron surgiendo en el partido, pero los chicos que tuvieron que reemplazarlos, como los casos de Mauro Martínez y (Federico) Vega, lo hicieron muy bien. La sensación de lo que arrojó el primer partido del torneo es más que positiva".

A Liniers el punto conseguido en El Fortín le sentó muy bien y, tal como graficó su técnico, Claudio Graf, se valora aún más por los contratiempos que hubo que sortear.

"Como se fue dando el partido el punto es valioso. Sumar en una cancha difícil ante un equipo que viene peleando los ascensos en los últimos años me deja conforme", agregó el "Mana".

--¿Qué fue lo más saliente, a tu criterio, de lo realizado en el debut?

--Que se pudo mantener el orden; lo hicimos con once jugadores y luego, con todas las variantes posicionales que se fueron realizando, también con diez.Se hizo un esfuerzo muy grande y eso es para resaltar.

--En el primer tiempo se vio un equipo con ganas de ser protagonista. ¿Es lo que pretendés de Liniers?

--Sí. Liniers demostró personalidad en todo el partido. Veníamos preparando el equipo con la base que había quedado de año pasado y los refuerzos que llegaron para sumar. La idea es crecer partido a partido, sumar puntos para intentar pelear esta fase que va a ser muy pareja, con equipos que ya están armados.

"Tengo jugadores para exponer un fútbol más vistoso, más dinámico. Si lo logramos no tengo dudas que seremos protagonistas", sostuvo.

--¿Te pareció exagerada la expulsión de (Ignacio) Cechi, quien estuvo apenas ocho minutos en cancha?

--No puedo juzgar al árbitro porque no alcancé a ver bien qué pasó; sí pude ver que cayó un jugador de Villa Mitre y que el árbitro sancionó con roja directa. En este caso imagino que el árbitro tuvo sus motivos, pero es algo a analizar en la semana para que no nos vuelva a pasar.

--En qué te vas a enfocar para afrontar el próximo partido, ante Santamarina.

--En recuperar lesionados, tratar de tener a todos los jugadores a disposición y en hacer hincapié en lo que nos faltó. Expusimos un buen fútbol hasta tres cuartos de cancha e intentamos que la pelota llegue bien arriba, pero es algo que tenemos que seguir trabajando para poder abastecer a nuestros delanteros y que ellos tengan opciones de marcar.