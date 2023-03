El festejo de cumpleaños de la hija de Dalma Maradona

Dalma Maradona festejó el cumpleaños número 4 de su hija mayor, Roma, y compartió con sus seguidores parte del festejo temático que organizó junto a su marido Andrés Caldarelli.

“Me cambiaste la vida y sin saberlo también me salvaste. Sos mucho más de lo que alguna vez soñé. Te amo, mi Momita parlanchina… Espero estar a la altura para acompañarte. Felices cuatro años, mi amor. Soñá mucho y pedí deseos que no tengo dudas de que se te van a cumplir todos”, le deseó Dalma a su hija mayor.

El festejo lo organizó el domingo pasado y fue con temática de La Sirenita. En algunas fotos se puede ver a la nena abrazando a la animadora que se disfrazó de princesa de Disney para la ocasión. En la celebración estuvieron amigos de la pareja, compañeritos de la nena y familiares, como su madre Claudia Villafañe y su hermana Gianinna Maradona.

Dalma aprovechó la ocasión para relatar por primera vez cómo fue la llegada al mundo de su hija mayor, cuatro años atrás, aquel 12 de marzo de 2019: “Yo lo miro a tu papa y no entendía. Claramente ibas a nacer ese día y yo lloraba porque todavía no tenías nombre”. De hecho, lo eligieron recién cuando la tuvieron en brazos por primera vez.

“Llegué a casa y creo que nunca me bañé con tanto miedo. Tenía unas ganas de conocerte que no podía más, pero por otro lado pensaba que faltaba un poco para que nacieras en un parto natural como yo quería… Pero me hacía la valiente porque yo me había sacado 10 veces sangre en toda mi vida, nunca me había operado de nada y ahora iba a parir”, relató la hija de Diego Maradona.

“Mil horas después me hacen tacto. No recuerdo un dolor más grande y me dicen que sigo sin dilatar nada pero que vos te estabas cansando. Les digo que te saquen ya y me llevan al quirófano. Lloro de nuevo, le digo que tengo miedo de la peridural, que no voy a poder. Tanto show que hice del miedo que tenía que ni me di cuenta. Ahí ya tenía clarísimo que no iba a tener un parto como yo quería, pero a esta altura lo único que quería era conocerte. Yo te veo aparecer, ya no escucho la música ni nada. Te veo como si fuera tu obra de teatro y te sigue el reflector solo a vos y no puedo creer lo hermosa que sos”, recordó.

Dalma Maradona se encuentra trabajando en el programa radial “Un día perfecto”, por Radio Metro 95.1 y divide su tiempo entre el trabajo y la maternidad. Junto a Andrés Caldarelli también son padres de Azul, que en julio cumplirá su primer año. (NA)