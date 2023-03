Doman, sobre Stillitano: "Lo que pase el sábado depende de él"

El presidente de Independiente, Fabián Doman, aseguró que el futuro del entrenador Leandro Stillitano "depende de él", según el resultado que consiga el sábado frente a Colón de Santa Fe en Avellaneda, y remarcó que "sería una pena que no siga" en el banco de suplentes del "Rojo".

"Stillitano es un profesional extraordinario, hablar con él dos o tres veces al día es un placer. Es muy consciente. Lo que pase o no pase el sábado, depende de él. Leandro es el más preocupado de todo lo que está pasando. Lo conozco y sería una pena que no siga", señaló en declaraciones al medio partidario La Visera.

Y agregó: "Estamos con una mala racha, muy mala. A mí no me gusta ser el presidente de un club que hace seis partidos que no gana. Yo no pido paciencia y el que silba tiene derecho a silbar".

“Soy el único candidato a presidente que no prometió un campeonato, dije que era de transición a lo que viene. Hay un proyecto futbolístico, deportivo, que no puede funcionar de manera impecable en los primeros meses, pero tampoco puede tener siete puntos”, cerró Doman. (NA)