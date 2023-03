Femenino: El Nacional ratificó que está en su mejor momento

Una muestra más de su potencial dio anoche El Nacional, que comenzó 2023 con todo y alcanzó —momentáneamente— la punta del torneo femenino de básquetbol de primera división.

El celeste, que en el inicio del año se había cargado a 9 de Julio y Estrella, esta vez superó con holgado margen a Estudiantes, por 80 a 64, y se sigue potenciando de cara a los playoffs.

Además, el equipo conducido por Viviana Albizu logró quedarse con la ventaja entre sí en caso de empate en la tabla de posiciones, ya que había caído en su visita al Casanova por 13 tantos.

El dueño de casa tuvo un brillante comienzo, aprovechando al máximo cada error visitante, corriendo la cancha y tomando la delantera.

Paulina Lazar (20), Victoria Pérez (17) y Paloma Vecchi (14 y 7 asistencias) lideraron al dueño de casa, donde también fue importante el aporte de Luz Fierro (13) desde la banca.

En la visita, que no contó con Emilce Islas (fracturada), Ailín Larrosa (motivos personales) y Sofía Trellini (jugando el Argentino U15 para provincia de Buenos Aires), sobresalieron Josefina Rodríguez y Victoria Hollman, ambas con 14 tantos.

En otro de los encuentros de la 15º fecha, 9 de Julio superó a Pacífico por 84 a 47 en el William Harding Green.

Emilia Fernández (14), Ileana Corvalán (13, más 7 rebotes y 4 pases gol) y Catalina Arena (12) se repartieron los puntos más gordos de la visita; al tiempo que Catalina Mella sumó 10 unidades en el verde.

Además, Sportivo Bahiense derrotó a Olimpo en el Eladio Santos por 67 a 24.

Fue bueno lo realizado por Abril Lella (14), Camila Irigoyen (9 y 10 tableros) y Agustina Disdel (11) en el tricolor; mientras que Ailín Tellez le sumó 13 rebotes a sus 3 puntos por la visita.

Por último, Puerto Comercial derrotó a Los Andes en Ingeniero White por 96 a 16.

La rompió Agustina Tévez con 33 tantos, 11 recobres y 7 recuperos en el anfitrión. También se destacaron Morena Ganga (12), Josefina Clavento (119 y Natalia Rachi (8, 5 rebotes, 7 asistencias y 6 robos). Por su parte, Florencia Moreira y Estefanía Cabrera aportaron 6 tantos cada una en la visita.

Fecha libre tuvo Estrella.

Posiciones

1) El Nacional, 25 puntos (récord 11-3)

2) Estrella, 24 (11-2)

3) 9 de Julio, 23 (10-3)

4) Estudiantes, 23 (9-5)

5) Pacífico, 21 (8-5)

6) Sportivo, 19 (6-7)

7) Comercial, 17 (4-9)

8) Olimpo, 14 (1-12)

9) Los Andes, 14 (0-14)

Lo que falta

16º fecha (19 de marzo): Los Andes-El Nacional, Olimpo-Comercial, Estrella-Pacífico y 9 de Julio-Sportivo. Libre: Estudiantes.

17º fecha (26 de marzo):Olimpo- Los Andes, Comercial-9 de Julio, Sportivo-Estrella y Pacífico-Estudiantes. Libre: El Nacional.

18º fecha (2 de abril): 9 de Julio-Olimpo, El Nacional-Pacífico, Estudiantes-Sportivo y Estrella-Comercial. Libre: Los Andes.

Los cuartos de final (1 vs. 8, 2 vs. 7, 3 vs. 6 y 4 vs. 5), al mejor de tres partidos, están previsto disputarse los días 9, 16 y 23 de abril.

Las semifinales, a cinco juegos, irán el 30 de abril; 7, 14, 21 y 28 de mayo.

Mientras que las finales, también a cinco, se jugarán los días 4, 11, 18, 25 de junio; y 2 de julio.