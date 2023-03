Gran Hermano: las hijas de Romina entrarán a la casa

Camila fue la última eliminada de Gran Hermano y ya quedaron en el juego los 4 finalistas del reality más exitoso de este año. Como suele hacerse en estas instancias finales del programa, ingresarán a la casa familiares para visitarlos y darles el último aliento.

Si bien entraron hace pocas semanas familiares de los jugadores, que no sólo los visitaron, sino que convivieron y jugaron dentro de la casa, tal vez, para más de uno, no era lo que esperaban. A Lucila no le hizo ninguna gracia tener que vivir nuevamente con su madre y Romina no pudo evitar poner cara de decepción al ver ingresar a su sobrino Fabián. “¿Y las nenas?, ¿no las dejaron entrar?”, preguntó la participante, que luego entendió que al ser menores no podían entrar a convivir como planteaba por ese entonces el formato.

Ahora los familiares irán sólo de visita, por lo que finalmente Romina podrá reencontrarse con sus hijas, según confirmaron en el programa de Telefe, A la Barbarrosa. Es que el programa está por llegar a su fin y estas visitas se dan en esta instancia del ciclo, que se extendió más de lo previsto por las altas mediciones de rating y por los sponsors que se siguen sumando al ciclo.

Fabián, su sobrino, destacó que “el reencuentro de Romi con las nenas va a ser super lindo, la va a reanimar. Le va a dar la energía que se merece”. Sin embargo, su ex compañero Alfa opinó que será contraproducente que vea a sus nenas porque se va a querer ir con ellas. “Yo me acuerdo que dije ‘no quiero que entre mi hija porque si entra yo me voy’. Jamás dudé del dolor de Romina y de que extrañe a sus hijas”

El único momento que Romina Uhrig pudo ver a sus hijas fue en un mensaje que le mandaron por Navidad. Se había quebrado mucho al ver el video que le grabaron sus hijas y se sorprendió por cómo hablaba la más chica. (NA)