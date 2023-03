Vallejos: "Estamos más vivos que nunca, pero la calentura es inevitable"

Tomás Arribas tarribas@lanueva.com Periodista Deportivo, recibido en 2013 (estudios en Instituto Superior en Ciencias de la Comunicación Social).

Sección Deportes del Diario La Nueva, desde 2017 a la fecha. Especialista en Automovilismo y deportes varios.

Previamente, panelista automovilístico en LU2 Radio Bahía Blanca y presentador deportivo en Telefé Bahía.

Su rostro lo decía todo. En el camino, y por error propio, vio escurrirse la posibilidad de saldar diferencias y empardar el juego. Pero aún quedan tres partidas por disputar y mucho por definir...

Parece cosa juzgada a un mano a mano. Luciano Franchi y Luciano Vallejos, los hombres más veloces, regulares y contundentes del Campeonato Estival de Midget 2022/23, que el pasado viernes vio al medanense tomar un poco más de aire en la cima.

En pista, el esperado duelo quedó en poder del campeón. Pero el cono derribado en la primera curva le sirvió en bandeja el cuarto éxito del ciclo a Pomelo, ahora líder del Playoff por ocho puntos de diferencia.

El campeón demuestra "ser humano", a diferencia del ciclo pasado en el que todas, ¡absolutamente todas!, salián a la perfección.

"Hace rato vengo demostrando que soy humano (risas). Ese cono me lo como siempre, así que estoy bastante caliente. No le puedo agarrar la mano cuando largo de la cuerda. No sé qué pasó, el auto largó bárbaro, pero cuando se apareció Lucho (Franchi) traté de doblar lo más pegado al cordón posible y salió mal", detalló Lucho.

"Después de largar, el auto hizo algo bastante extraño, pero producto de la puesta a punto elegida, que implicaba manejarlo mucho con el acelerador. Salió mal la primera curva, pero después creo que se ganó bien. Intenté ir por afuera a buscar el tiempo y el piso. Sentí que un principio me escapé, pero sobre el final me quedé sin piso y ahí se acercó", resumió.

Luego de unos minutos de análisis en frío, el campeón entendió que el juego está más que abierto y que lo promordial para ir detrás del bicampeonato está en su poder. Uno de los anchos está en mano...

"Lo positivo es el auto, que rinde muy bien y que responde a todo lo que se le hace. Corrimos en la cuarta semi e hicimos el mejor tiempo; la final se ganó, más allá de ese error mío; y esté como esté la pista, siempre andamos adelante. Me aferro a eso pensando en lo que viene", contó Vallejos.

"Se trabajará el doble durante la semana para venir como siempre y no cometer estos errores que pueden costar muy caros", puntualizó.

Con 81 puntos en juego, vaya si no habrá aún capítulos por escribir. Sí, la pequeña luz en favor de Franchi es considerable dada la regularidad de ambos. Pero en esto del Midget, en un abrir y cerrar de ojos, la ecuación puede cambiar drásticamente...

"Todo puede pasar. Obviamente estamos más vivos que nunca, pero es inevitable la calentura por ver cómo se nos escaparon los puntos. Lucho (Franchi) estiró la diferencia, cuando habíamos venido a la pista con la idea de, al menos, irnos en cero. Estoy seguro que tendremos revancha", cerró el "1".

Playoff

--Posiciones: 1) Luciano Franchi, 87.75; 2) Luciano Vallejos, 79.75; 3) Kevin Altamirano, 55; 4) Sebastián Burgos, 48.50; 5) Gastón Pérez, 36.25; 6) Fernando Bonivardo, 33.50; 7) Ezequiel Roth, 32.50; 8) Roy Altamirano, 31.50; 9) Esteban Mancini, 30.25; 10) Fernando Caputo, 27-50; 11) Emiliano Urretabiscaya, 24.25; 12) Nicolás Macazaga, 21.75; 13) Juan Cruz Rodríguez, 18.50; 14) Matías Oyola, 16.50; 15) Leandro Campos, 15; 16) Javier Rouaix, 13.25; 17) Claudio Roth, 12.50 y 18) Leonel Ramos, 2.50.