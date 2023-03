“Somos un grupo humilde que hace todo de corazón”, dijo el “Pato” Linares

Sergio Daniel Peysse peche1503@hotmail.com Egresado del Instituto Superior en Ciencias de la Comunicación Social. Cronista de la sección Deportes de La Nueva. desde el 9 de octubre de 1995, especializado en fútbol. Entre 2002 y 2018 cubrió a Olimpo en Primera división. Trabaja en televisión y radio. Además, integró el equipo periodístico de "El Diario del Mundial", que se emitió en La Nueva Play.

Le cuesta arrancar en cada inicio de año, pero cuando se convence a si mismo que todavía tiene mucho para dar y carga las pilas en el primer día de pretemporada, Walter Linares, que el próximo domingo llegará a las cuatro décadas, sigue siendo tan determinante como cuando tenía 20 años y ya la gastaba en la Primera de La Armonía.

Ayer, el velezano venció 2-1 a Villa Mitre en el inicio del torneo Oficial de la Liga del Sur y el “Pato” marcó el primer gol de cabeza, aunque erró otro --sin marcas y sin nadie que lo moleste-- frente a la línea del arco y, sobre el final, evitó uno sacando, en la boca de su propia valla, la pelota por arriba del horizontal cuando el balón iba prendido fuego hacia la red.

--Completito, ehhh...

--Esa pelota no entró de p..., no sé ni con que la saqué. El partido se dio para que gane La Armonía, más allá de que el trámite fue de ida y vuelta y en el último cuarto de hora ellos nos tuvieron arrinconados. La diferencia estuvo en la certeza al momento de la definición, pero no hay que creérsela, somo un grupo humilde que hace todo con el corazón y debemos seguir por ese camino.

--A mi me pareció que el tricolor mereció el empate. ¿Cómo lo viste?

--Pudo haber terminado 2-2, aunque en el primer tiempo los que más atacamos fuimos nosotros. No sé si fuimos justos ganadores, me parece que en la pelota parada (ambos tantos fueron de cabeza a la salida de un balón detenido) sacamos amplias ventajas. Es un arma más de la que disponemos, sabemos que hay equipos que se armaron mejor que nosotros, pero estamos convencidos de lo que hacemos y de lo que queremos. Amamos este club y vamos a hacer hasta lo imposible para que en este 2023 siga en la A.

¡Qué coincidencia!

En su corta vida futbolística a nivel local, La Armonía cuenta con dos ascensos del Promocional al círculo superior. El primero fue en diciembre de 2003 y el segundo el del año pasado. En esos regresos a la A, tanto en 2004 como en este 2023, debutó, como local y en su propio estadio (hoy felizmente denominado Hermanos Francani), frente al mismo rival: Villa Mitre.

En aquella ocasión, 17 de abril de 2004, el albiazul, dirigido técnicamente por Hugo Reñones, igualó 1-1 con la Villa. El gol lo anotó Esteban Quevedo (había llegado como refuerzo desde Huracán) y el once fue Stefanoff; Crisol, Difonzo (c), D. O. Rodríguez; C. Bustos, D. Rodríguez, Yáñez, Véjar, Stalloca (D. Pierucci); M. Vallejos y Quevedo (Linzuain).

De ese equipo, el único que se repitió en la víspera fue la “Rata” Vallejos, quien se comprometió a jugar un año más. ¿Cumplirá?