Soledad ratificó que en suelo maragato se siente como en su casa

Javier Cambarieri / laregion@lanueva.com

Con el carisma que la caracteriza, su relación de años con el público del lugar y el envión de una celebración que fue un éxito desde el comienzo, Soledad volvió a cautivar al público maragato y de la región para cerrar con la mejor calidad la edición 2023 de la Fiesta de la Soberanía Patagónica

No es casualidad que la última jornada del festival fuera con un rotundo éxito ya que noche tras noche, desde el martes 7, tuvo todos los ingredientes para afirmar que superó ampliamente las expectativas.

Las 22 era la hora pautada, solo unos minutos les alcanzo a los técnicos para ultimar detalles y en breve, vestida totalmente de negro, la de Arequito subió a escena; desde ese momento, ovación de promedio todo fue fiesta y alegría.

Como había ocurrido en noches anteriores, familias completas, jóvenes, adolescentes y adultos compartieron la música de la cantante argentina que en su amplia trayectoria supo ganarse el corazón de varias generaciones.

Fue un gran repertorio, donde durante casi dos horas Soledad llevó al público desde la emoción, la euforia, el romanticismo y la alegría de la cumbia.

"Ha pasado tanta agua abajo del puente y me sorprende poder volver y encontrarme con ustedes, es un privilegio del que gozo como artista popular de este país y quiero agradecerles a ustedes esa fidelidad, tengo 42 años, pero quiero que sepan que sigo siendo yo", expreso.

Rápidamente recordó sus orígenes y con el poncho al viento llegó A don Ata, luego llegó el ritmo de El tren del cielo y su tema compartido con Lali Espósito y Natalia Oreiro Quiero todo.

En su despedida, se tomó unos minutos para hablar con el público, que respetuosamente la escuchó y cerró con un emotivo aplauso.

Brindis fue la interpretación elegida para concluir su presentación, donde los asistentes también la acompañaron coreando la letra, así Soledad se despidió de Carmen de Patagones luego de un excelente show de casi dos horas y la tranquilidad de volver a una de sus casas, dejando la puerta abierta para regresar.

“Fue una noche hermosa”



Con esa declaración abrió su alocución el jefe comunal, José Luis Zara, no sin antes darle la bienvenida a Soledad, en la conferencia de prensa celebrada después del show.

“Fue una noche hermosa, con una gran cantidad de público, fue un hermoso show, como lo haces siempre", le dijo Zara.

Por su parte Soledad, que respondió una a una las consultas y se saco cientos de fotos con algunas personas que estaban en el lugar, expresó su emoción por "la fidelidad del público, sobre todo en esta zona. Me sorprende, me alegra y también me da mucha responsabilidad de pensar qué le damos a la gente", afirmó.

Además, la artista expresó su satisfacción de unir generaciones con su música y aseguró que "el escenario sigue siendo un lugar de disfrute para mi, más allá de que es mi trabajo lo hago al máximo, con compromiso".

"En el escenario creo que tengo los mismos 15 años de cuando empecé y ahí está mi conexión con las nuevas generaciones. Hago lo que me gusta y creo que eso puede inspirar a mucha gente que quiere hacer algo en su vida".

Soledad está esperanzada que sus sueños se van a cumplir, “la gente me va acompañar”.

“Trato de ser muy soñadora y es interesante vivir la vida de esta manera, aprovechando cada sorbito de felicidad que te regala Dios", concluyó.

La previa del cierre

La antesala al show de Soledad, que marcó el final de la edición 2023 de la fiesta, subieron a escena la pareja bahiense Sergio y Adriana y su ballet para desplegar una importante presentación ante un anfiteatro que ya empezaba a marcar lo que iba a ser la jornada..

El programa continuó con Mónica Carriqueo y Mauricio Morales; el conjunto de Villalonga "Entre nosotros", mientras el público iba reservando su lugar para lo que venía unas horas más tarde.

Siguió ADN Calderón y promediando las 22, María Candelaria y María Luz, hicieron un destacado show previo a Soledad.