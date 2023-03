La historia de Juan Rodríguez, el cubanitero del año

Pasó la primera edición de la Fiesta del Cubanito y al margen de los espectáculos y de que la gente pudo disfrutar de un domingo distinto, hubo una persona que se fue con el pecho inflado por ser nombrado el cubanitero del año.

Se trata de Juan Rodríguez, propietario de Cubanitos De la Bahía, y galardonado también como mejor cubanito "innovación" y segundo puesto en cubanito "simple" por detrás de La Loba.

"Estoy muy contento, muy alegre en ser el primero que haya ganado la edición de una fiesta que el día de mañana puede llegar a ser nacional", manifestó.

Juan pasó por los estudios de Allica y Prieta a las 12, programa que se emite por La Nueva Play de lunes a viernes de 12 a 13, y compartió detalles del cubanito más elogiado por los bahienses.

"Jorge, un amigo, me provee del cubanito; sin él era imposible ganar este premio. Cuando tuvimos la reunión con todos los cubaniteros nos dijeron que en innovación hagamos lo que quisiéramos. Yo pienso los cubanitos como comprados y no como vendedor; es decir, pienso qué me gustaría comer", respondió.

"Y lo que salió es un cubanito de 20 gramos de oblea, bañado con chocolate semiamargo por dentro y por fuera, con dulce de leche Vacalín, almendras partidas y las puntas empanadas con coco. En total pesa 180 gramos, lo probás y se te hace agua la boca. Este cubanito solo representa media docena de cubanitos bañados", detalló.

Los jurados Ariel Biagetti, Ignacio Gerbino, Ezequiel Santecchia, Facundo Piatta y David Carabetta fueron los encargados de elegir los mejores cubanitos de la ciudad (veedora Fabiana Úngaro, jurados suplentes Maite Gregorio y Facundo Mussini).

Estos fueron los resultados:

Categoría Cubanito Simple

1° Cubanitos La Loba

2° Cubanitos De La Bahía

3° Cubanitos Tom

Categoría Cubanito bañado

1° Mis Siete Soles

2° Cubanitos Tom

3° Cubanitos Mana

Categoría Cubanito Innovación

1° Cubanitos De La Bahía

2° Cubanitos El Jeep

3° Cubanitos Junín

"Desde abril me van a encontrar en Ecuador y avenida Dasso, pero este fin de semana voy a estar en el Boronat y después me voy moviendo", contó Juan.

"Por cosas de la vida me fui a vivir a Chubut, hacía la temporada trabajando en la playa hasta que me compré el food truck. Volví a Bahía hace dos años, me instalé en Ecuador y Dasso y un día me invitaron a un Disfrutá Bahía y empecé a hacer unos grandotes de maní. La gente se fue acercando y así empezamos; hoy vivo de esto", relató.

"Ahora laburo con mi pareja y mi mamá me da una mano, se levanta a las 6 de la mañana y me baña los cubanitos uno por uno. Es un laburo super artesanal", completó.

Los otros ganadores fueron los siguientes:

Categoría Cubanitos mención especial (sin tacc)

-Celi Antojos

-Pure art

Categoría Cubanitero de la Gente

-Cuba MC

Categoría Cubanitero del Año

-Cubanitos De La Bahía