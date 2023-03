Hora, TV y formaciones: Boca es favorito ante el alicaído Banfield

Boca Juniors, confiado por la mejoría que experimentó en su rendimiento durante las dos últimas semanas, visitará esta noche a Banfield, que marcha último y es uno de los dos equipos que no ganó aún en la Liga Profesional de Fútbol (LPF), en un partido válido por la séptima fecha.



El encuentro se jugará este domingo a partir de las 21.30 en el estadio Florencio Sola, de Banfield, será arbitrado por Hernán Mastrángelo y televisado por la señal TNT Sports.



El equipo "Xeneize" que dirige Hugo Ibarra tiene 11 puntos en el torneo doméstico, viene de empatar en La Bombonera con Defensa y Justicia (0-0) y antes se había coronado campeón de la Supercopa Argentina tras golear en Santiago del Estero a Patronato por 3-0, con tres anotaciones de Darío "Pipa" Benedetto.

Banfield es la contracara con apenas 3 puntos, los mismos de Colón, y un último puesto que preocupa y hace tambalear el ciclo del entrenador Javier Sanguinetti, habida cuenta de que este año se irán al descenso los dos equipos de peor promedio y el que salga último en la tabla general acumulada.En Boca, el "Negro" Ibarra ensayó varios esquemas durante la semana y se especuló con el regreso al mediocampo de Ezequiel "Equi" Fernández luego de no haber jugado ante Defensa y Justicia, debido a la expulsión que sufrió en el partido anterior ante Vélez, en el triunfo por 2-1 en Liniers.Sin embargo, Ibarra mantendrá el esquema de 4-3-3 con tres delanteros netos, no cambiará al 4-4-2 que ensayó con "Equi" Fernández, quizá porque desea aprovechar las ventajas defensivas que otorga Banfield.Boca tendrá en el ataque al "Pipa" Benedetto y dos extremos, el juvenil Luca Langoni, con mayor poder de gol que el otro, el colombiano Sebastián Villa, quien no anotó en lo que va del año y por eso se especulaba con su salida del equipo.Para la generación de juego estarán el paraguayo Oscar Romero, secundado por Alan Varela y el capitán Guillermo "Pol" Fernández, uno de los más cuestionados por su bajo rendimiento pero que sin embargo seguirá en el 11 inicial.

Su rival, Banfield, viene de perder en Tucumán ante el local Atlético por 1-0 con otra floja actuación que dejó a Sanguinetti al borde de la salida, y el partido ante Boca se presenta como una ocasión inmejorable para revertir la situación.Sanguinetti hará cuatro cambios para recibir a Boca, con los ingresos en la defensa de Emanuel Coronel tras haber cumplido una fecha de suspensión, y de Aaron Quirós, en lugar de Matías Romero y Emanuel Olivera.En el mediocampo será titular el juvenil Alan Di Pippa por Eric Remedi y en la delantera Milton Giménez reemplazará al uruguayo Sebastián Sosa Sánchez.Banfield intentará ganar el mediocampo, sector en el que Boca queda en inferioridad porque el único que marca es Alan Varela, y de complicar en las jugadas con pelota detenida con el especialista uruguayo Brahian Alemán, aún muy lejos del nivel que exhibió el año pasado en Gimnasia y Esgrima La Plata.El historial entre ambos es de 106 partidos y favorece ampliamente a Boca con 63 victorias contra 20 de "El Taladro", mientras que empataron en 23 ocasiones.

La última victoria de Boca en el estadio Florencio Sola fue el 25 de agosto de 2019 por 1-0 con un gol de Franco Soldano, en un equipo que era dirigido por Gustavo Alfaro y que siete meses después, con Miguel Ángel Russo como DT, se coronó campeón de la LPF.De ese plantel "Xeneize" únicamente siguen en el club los colombianos Frank Fabra y Sebastián Villa, mientras que de Banfield no quedó ninguno.Banfield: Facundo Cambeses; Emanuel Coronel, Alejandro Maciel, Aarón Quirós y Emanuel Insúa; Alejandro Cabrera, Alan Di Pippa, Brahian Alemán y Juan Bizans; Milton Giménez y Andrés Chávez. DT: Javier Sanguinetti.Boca Juniors: Sergio "Chiquito" Romero; Luis Advíncula, Bruno Valdez, Nicolás Figal y Frank Fabra; Guillermo "Pol" Fernández, Alan Varela y Oscar Romero; Luca Langoni, Darío Benedetto y Sebastián Villa. DT: Hugo Ibarra.--Arbitro: Hernán Mastrángelo.--Cancha: Banfield.--Hora: 21.30.--TV: TNT Sports.