La 15º fecha el básquetbol femenino local contará con una particularidad que le pone pimienta al cierre de la etapa regular.

Quienes ocupan la segunda y tercera colocación en la tabla se enfrentan entre sí, mientras que el puntero tendrá libre.

En el Delfo y Pacífico Ciccioli se verán las caras El Nacional (2°) y Estudiantes (3°).

Además, Pacífico y 9 de Julio reeditarán el clásico de barrio en el William Harding Green.

Mientras que Comercial y Los Andes se medirán en Ingeniero White.

Por último, Sportivo Bahiense recibirá a Olimpo en el Eladio Santos.

Como señalamos más arriba, fecha libre tendrá Estrella (1°).

Posiciones

1) Estrella, 24 puntos (récord 11-2)

2) El Nacional, 23 (10-3)

3) Estudiantes, 22 (9-4)

4) 9 de Julio, 21 (9-3)

5) Pacífico, 20 (8-4)

6) Sportivo, 17 (5-7)

7) Comercial, 15 (3-9)

8) Olimpo, 13 (1-11)

9) Los Andes, 13 (0-13)

Lo que falta

16º fecha (19 de marzo): Los Andes-El Nacional, Olimpo-Comercial, Estrella-Pacífico y 9 de Julio-Sportivo. Libre: Estudiantes.

17º fecha (26 de marzo):Olimpo- Los Andes, Comercial-9 de Julio, Sportivo-Estrella y Pacífico-Estudiantes. Libre: El Nacional.

18º fecha (2 de abril): 9 de Julio-Olimpo, El Nacional-Pacífico, Estudiantes-Sportivo y Estrella-Comercial. Libre: Los Andes.

Los cuartos de final (1 vs. 8, 2 vs. 7, 3 vs. 6 y 4 vs. 5), al mejor de tres partidos, están previsto disputarse los días 9, 16 y 23 de abril.

Las semifinales, a cinco juegos, irán el 30 de abril; 7, 14, 21 y 28 de mayo.

Mientras que las finales, también a cinco, se jugarán los días 4, 11, 18, 25 de junio; y 2 de julio.