La Armonía ganó y sus hinchas despidieron con un “Pelaaado, Pelaaado” a la figura de la cancha

Sergio Daniel Peysse peche1503@hotmail.com Egresado del Instituto Superior en Ciencias de la Comunicación Social. Cronista de la sección Deportes de La Nueva. desde el 9 de octubre de 1995, especializado en fútbol. Entre 2002 y 2018 cubrió a Olimpo en Primera división. Trabaja en televisión y radio. Además, integró el equipo periodístico de "El Diario del Mundial", que se emitió en La Nueva Play.

“Te pido un favor, poné en el diario que ganamos por el Pelado, que no sé como se llama pero es una bestia humana”.

El hincha de La Armonía estaba exultante, no le importaba nada de lo que ocurría a su alrededor. Parecía estar en otro mundo. Ni siquiera se preocupó por averiguar quién era el Palado con la N° 2 de su equipo, que metió un gol y defendió con un temperamento descomunal el 2-1 sobre Villa Mitre, en el regreso del velezano a la principal categoría de la Liga del Sur.

"Es muy real lo que pasó, no me conocen, por eso me despidieron de esa manera. Una locura, el año pasado, estando en Libertad, me putearon a más no poder, y ahora me ovacionaron. Voy a averiguar si son los mismos, capaz que haya algún que otro panqueque", indicó, entre risas y aguantando el sofocante calor en una zona de vestuarios a punto de hervir, Nicolás Díaz Bender, el famoso Pelado.

"Si la gente dijo que fui la figura hacéle caso, no menos de un 8 en la calificación", se despidió a las carcajadas, empapado en sudor y aclarando que "el partido pudo haber terminado en empate, pero que Larmo fue más efectivo y por eso se quedó con los tres puntos".

Acá voy a discrepar con el Vikingo, porque el tricolor, en los últimos 20 minutos, hizo los méritos como para igualar el tanteador, aunque en ese cierre donde fue pragmático para aprovechar las ventajas físicas y la desorganización defensiva del rival, volvió a chocar con la misma pared: la jerarquía y la experiencia de un conjunto local que desdobló en edad al dirigido por Leandro Donayevich.

Además de una pelota que dio en uno de los caños del arco, Ignacio Torres manoteó un disparo de Thiago Pérez y le tapó un mano a mano a Pinedo; y cunado el arquero ex Sporting quedó fuera de foco, Linares sacó en la línea, como pudo y por encima del horizontal, un cabezazo de Alejo Paz.

La posesión del balón le correspondió a la visita, que sigue repitiendo pecados capitales como en la edición anterior. Así como es fino y delicado para atacar, es ordinario para defender, sobre todo en la pelota parada, donde el hombre a hombre parece una mancha venenosa pero no una marca con el rigor que establece el fútbol nuestro de cada día.

Walter Linares cabeceó en un córner para el primer gol del dueño de casa y Díaz Bender peinó un tiro libre de Fidel Tourn en el segundo, y lo dejo ahí porque fueron muchas las veces que ganaron los albiazules en un área villamitrense donde el juego aéreo siempre llevó olor a peligro.

Aún con luces bajas, o intermitentes por momentos, La Armonía interpretó el juego y supo donde hacer sangrar a su rival. Si no le proponen un trámite intenso en base a velocidad, ese de ir y venir donde el vértigo se apodera de las mentes prodigiosas y del talento, la V te marca diferencias con la calidad y el buen pie de David Vega, el "Pato" Linares y Maxi Vallejos.

Eso es tan claro como el agua. La Villa recién explotó los carriles cuando su oponente ya jugaba al trotecito, pero lo peor que hizo fue dejarle espacios a los que más saben con la redonda en los pies. La Armonía fue certero en los cambios de frente, preciso en los movimientos sin el útil y perpicas para fabricar fuoles que terminaron en bochazos al área. Y papita para el loro, cono los cabceadores que tiene...

Así ganaron los de Fito Cuello, con toda la defensa amonestada, pero con los tres puntos en el bolsillo en el regreso a la A de la Liga del Sur.

¿El arbitraje? Excelente conducción de Facundo Gorosito (bien sacadas las abundantes amarillas), aunque me dio la impresión que a los 36 de la etapa complementaria, Díaz Bender tocó de atrás a Ibarra, quien no protestó un posible penal. El central de Larmo, con una sonrisa picarona, manifestó: "él me pega con el taco a mi". Mmm... Me pareció penal, pero esto recién empieza y voy a bancar al más chico de los Gorosito. .

La síntesis

La Armonía 2 (4-4-2)

I. Torres 7

R. González 5

N.DIAZ BENDER 8

M. Antón 6

J.M. González 5

F. Tourn 6

F. Cuello 6

D. Vega 7

L.. Ruiz 5

W. Linares (c) 7

Vallejos 5

DT: Rodofo Cuello

Villa Mitre 1 (4-1-3-2)

D. Rodríguez 4

M. López 4

Villalba 5

A. Paz 5

Mucignat 7

Ruso 4

Pinedo 7

T. Pérez (c) 6

Miramonte 4

J.. Rojas 4

Ibarra 5

DT: L. Donayevich

PT. Goles de Pinedo (VM), a los 30m. y W.. Linares (LA), a los 37m.

ST. Gol de N. Díaz Bender (LA); a los 16m.

Cambios. 66m.. R. Fernández (5) por J,M. González, I. Burgos (6) por F. Tourn y M. Soto (4) por M. Vallejos y 89m. F. Cáceres por D. Vega y Castiglioni por W. Linares, en La Armonía; 62m. Pereyra (5) por J. Rojas, 77m. Mormando por Miramonte y 84m. M. Reynoso por Ruso, en Villa Mitre.

Amonestados. J.M. González (29m.), R, González (44m.), F. Tourn (65m.), N. Díaz Bender (78m.), L. Ruiz (88m.), F. Cuello (91m.) y M. Antón (92m.), en La Armonía; T, Pérez (32m.) y Pinedo (59m.), en Villa Mitre.

Arbitro. Facundo Gorosito (8).

Cancha. La Armonía (8).

Reserva. La Armonía, 2-0.