Una intérprete de Stranger Things abandonó la actuación tras sufrir acoso sexual

Una de las series más populares del momento es Stranger Things. La ficción creada por los hermanos Duffer para Netflix estrenó su cuarta temporada el año pasado y le presentó a los fans nuevos personajes como Eddie Munson (Joseph Quinn) y Chrissy Cunningham (Grace Van Dien), los cuales fueron bien recibidos.

Si bien Van Dien estuvo en un solo capítulo, éste bastó para ganarse el corazón de los fans y que se volviera extremadamente popular. La joven de 26 años no era una desconocida, ya que antes de pasar por el éxito de la N roja se hizo famosa en el mundo de Twitch, donde pasaba horas y horas en directo jugando a juegos como Fortnite.

También participó en otras producciones como películas, series y hasta protagonizó un videoclip. Pero ahora decidió ponerle fin a su trabajo en la industria y centrare en el streaming por un motivo muy trascendental en su vida: el acoso sexual.

“La verdad es que no he tenido muy buenas experiencias con las últimas personas que he trabajado”, contó la joven en Twitch luego de un par de preguntas que le hicieron sus seguidores.

Además, confesó que uno de los productores con los que compartió proyectos recientemente le propuso un trío. “Ese es el tipo de jefes que tenía. Tras aquello, me quedé llorando y muy enfadada”, agregó al respecto.

“Me preguntaban cómo era posible que hacer directo fuera mejor para mi salud mental que trabajar. Es por esto. Me puedo quedar en mi casa jugando a videojuegos y así no tengo que soportar a ningún jefe pidiéndome que me acueste con ellos”, sentenció.

Van Dien se encuentra en Twitch bajo el nombre de usuario @BlueFille y tiene 303.695 seguidores en la plataforma. (NA)