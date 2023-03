Poncetta y Acosta llenaron sus vitrinas, pero no largan la "pelotita"

Javier O. Schwab jschwab@lanueva.com Subjefe de la Sección Deportes con especialización en temas deportivos. Más de 30 años comentando fútbol y otro tipo de actividades; además de haber realizado coberturas en todo el país con la incursión de los elencos bahienses en la elite del fútbol nacional. También coberturas del seleccionado Argentino en acontecimientos como Copa América y amistosos internacionales.

Llevan el potrero en la piel y los años no pasan para ellos. Martín Poncetta y Julio Acosta son claros ejemplos de futbolistas que extendieron sus carreras más allá de lo habitual.

Queridos, respetados y muy valorados en la Liga del Sur, donde afrontan un nuevo desafío jugando para Libertad y Liniers.

"Es pasión, entrenar con ganas, y tener el apoyo de mi familia", dijo el "Tata".

"Feliz de hacer lo que me gusta; espero estar a la altura. Emocionado de volver a Liniers", dijo "Julito".

--Martín, ¿el desafío es ascender, porque estuvieron ahí...?

--Tuvimos bajas y se sumaron chicos y un nuevo DT (Néstor Comino). El plantel no es largo, pero hay muchos juveniles con condiciones. El año pasado teníamos un gran plantel y ahora se verá con el correr de los partidos.

--¿Son 24 años jugando en la Liga del Sur?

--Uff, sí... Debuté en el '99, en cancha de Liniers jugando para Villa Mitre. Ganamos 2-0, con goles de César Soutullo y Lucas López.

--¿Dónde transitaste tus mejores años?

--En Villa Mitre, donde estuve 12 años. Recuerdos de un ascenso inolvidable en Tucumán (2006), a la Primera B Nacional. Y me encariñé mucho con Sansinena, porque rendí muy bien en cuatro años.

--Llegaste a los 40 entero, ¿eso es lo que más valorás?

--Sin dudas. Lo bueno en el fútbol pasa muy rápido. Siempre disfruté, me sigo sintiendo igual que el primer día. Amo el fútbol, puedo superar todo.

--El percance de salud reciente fue sólo eso.

--(Risas). Me desmayé estando de vacaciones, los estudios del corazón primero dieron mal y después bien. Si en estas semanas pasé los esfuerzos del profe, que no me perdonó una, puedo seguir adelante, jaja.

Martín, con su hijo Enzo Francesco (7 años) que juega en Mundial Fútbol Club.

--¿Tu posición natural siempre fue "2"?

--Hasta los 13 jugué de "2"; después lo hice de volante y un día (Alejandro) Papasidero, en Juventud Unida de Algarrobo, me devolvió a la zaga. Tengo virtudes por mi velocidad para ser último hombre.

--¿Tu mejor partido?

--En Gimnasia (LP) contra Boca, en Casa Amarilla. Mis compañeros decían: "¿Cuántos goles nos hará (Roberto) Colautti (el goleador de la '82) hoy? Lo agarré a mi arquero y le dije: 'Hoy Colautti no te va a hacer ninguno porque lo voy a marcar yo'. La rompí, ganamos el único partido de todos los que jugamos de visitante 1-0 y Colautti no la tocó.

--¿Después de esa actuación no te llegó una propuesta de Boca?

--No, jajaja. Pero te puedo asegurar que si me decían algo la respuesta era "no". Estoy muy identificado con River, no podría ponerme esa casaca (risas).

565 partidos disputó el “Tata” en la Liga entre Villa Mitre (329), Sansinena (142), Libertad (57), Rosario (24) y San Francisco (13). Anotó 3 goles y sufrió 9 expulsiones. Datos: Eduardo López.

--¿Cómo hacés para igualar el estado físico de los jóvenes?

--Entrenando más, jajaja. Con ganas y apelando a la experiencia. Me siento bien en lo físico y por eso decidí jugar un año más.

--Te sacaste la foto con otro histórico al que enfrentaste varias veces.

--Nos enfrentamos con varias camisetas, incluso en los regionales. Es un goleador, no te perdona. Y una excelente persona.

El goleador eterno

Por su parte, Julio Acosta tomó la decisión de retornar a Liniers para dar las urras.

"Con 39 años todo cuesta más. El fútbol liguista es amateur, pero se entrena como si fuera profesional. El bichito todavía pica; si no es en la Liga jugaré con amigos, pero nunca voy a dejar", sostuvo Julio.

--¿Juega el orgullo?

--Tengo orgullo. Si no puedo jugar, o el técnico cree conveniente que vaya al banco porque alguien está mejor, no tengo probelmas; siempre voy a acompañar a respaldar a quien le toque.

"Hoy jugás con chicos que son Fórmula "1", vuelan. Mi respaldo es la experiencia, no pretendo jugar siempre o imponer lo mío. La idea es disfrutar, ser útil al grupo", aseguró.

627 partidos jugó Julio Acosta en la Liga entre Liniers (588), La Armonía (28) y Comercial (11). Anotó 290 goles (80 penales, 63 goles) y 4 rojas.

--¿Por qué te fue bien en los clubes que estuviste?

--Me tocaron grupos humanos sensacionales, con expectativas grupales. Los éxitos son efímeros; y si no ganás no pasa nada, quedan los momentos lindos.

--¿Tu mejor año?

--Varios. En 2000, cuando debuté, se iba la camada gloriosa de Liniers con grandes jugadores. En 2005/06, con Daniel Prat y el "Titi" Santanafessa; la final con Bella Vista (2011) en cancha de Olimpo, y las camadas de 2015/17.

--¿Un gol?

--En cancha de Olimpo, la final con Bella Vista, por cómo se dio el partido, con 9 jugadores. Son goles tallados a fuego, que van a quedar para siempre en mi memoria.

--¿Da gusto enfrentar a un rival como el "Tata" Poncetta?

--Es un fenómeno, en el ambiente todos nos conocemos y lo valoro como persona. Jugando es de los mejores defensores de Bahía, rinde en todos lados. Un placer enfrentarlo.

--¿Liniers hoy en la competencia local?

--Se necesita paciencia. Debemos ayudar a los chicos en este recambio para que no se frustren, que vayan adquiriendo experiencia y sumando minutos sin desesperarse.

"No soy de dar consejos, pero si un chico se acerca y me los pide no tengo problemas.