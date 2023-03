Hockey: Monte Hermoso inaugura oficialmente su cancha de agua

Con un acto quedará oficialmente inaugurada hoy la cancha de hockey sobre superficia de agua en el Complejo Municipal de Monte Hermoso.

El mismo comenzará a las 19 y marcará un hito en la disciplina al tratarse de la primera carpeta de este tipo en la región, siendo al momento la más austral del país.

Esta cancha, emplazada en el mismo lugar donde antes se encontraba la de arena inaugurada en 2010, es de la misma superficie en la que se desarrolla el hockey de élite y la otra más cercana a Bahía y su zona de influencia se encuentra en Mar del Plata.

Tras la cerenomia de inauguración, a partir de las 20, habrá un encuento entre la selección argentina juvenil femenina y el preseleccionado mayor de la Asociación Bahiense.

Este duelo volverá a darse el domingo, desde las 18, a modo cierre de un fin de semana lleno de actividades.

Las Leoncitas, que serán el gran atractivo del fin de semana, se instalarán durante una semana en Monte Hermoso para prepararse para los Juegos Panamericanos de Barbados, del 15 al 23 de abril, y clasificatorio al Mundial de Chile.

El Mayor de Bahía, en tanto, utilizará estos encuentros como parte del acondicionamiento de cara al Campeonato Argentino que se jugará en Tucumán, del 11 al 14 de mayo.

Las Leoncitas concentrarán en Monte Hermoso.

El combinado de nuestro medio contará con algunas bajas respecto a la convocatoria inicial y otras jugadoras que se sumarán para la jornada de domingo, tras jugar con sus equipos en Buenos Aires.

El equipo que dirige Pablo Laschiaza no contará hoy con Agostina Dottori y Luciana Argüello, jugadoras de San Lorenzo de Almagro, quienes se sumarán para el encuentro de mañana.

Por su parte, Candela Esandi y Bárbara Dichiara, se sumarán hoy por la tarde luego de jugar con San Fernando por la mañana y volar a Bahía desde Capital al mediodía.

Bárbara Dichiara, recién llegada de la gira con Las Leonas, se sumará a Bahía.

Además, la arquera bahiense Yazmín Palottini y la delantera montehermoseña Yazmín Pallottini, quienes forman parte del proceso de Las Leoncitas, jugarán para el seleccionado de Bahía.

En tanto Julieta Kluin se perderá esta concentración por temas laborales y Bianca Donati no estará por encontrarse en Bélgica, donde jugará una nueva temporada; no obstante, estará presente para la competencia oficial en Tucumán. Asimismo, Sara Fernández no formará parte de la lista ya que se bajó del Seleccionado.

Por lo que la lista de Bahía la componen Agostina Aguzzi y Yazmín Pallotini (arqueras); Gabriela Ludueña, Bárbara Dichiara, Agostina Dottori, Sofía Macchia, Martina Sánchez, Carola Dichiara, Florencia Donati (defensoras); Candela Esandi, Martina Agudiak, Florencia Scheverin, Valentina Kluin, Martina Orioli, Antonella Cárdenas, Florencia Vallejos, María Paz Aispuro y Catalina Agesta (volantes); María Emilia Larsen, Luciana Argüello, Agustina Lértora, Lucila Martínez Arana, Agustina Etulain y Eugenia Etulain (delanteras).

Yazmín y Mari, Las Leoncitas que jugarán para Bahía.

Cabe mencionar que durante estos días también tendrán actividad el preseleccionado de Caballeros de la ABH, el preseleccionado Sub 16 de Damas, el Sub 19, la selección de Caballeros del Sudoeste y los equipos de Atlético Monte Hermoso, Tiro Federal y Náutico.

El ingreso al predio será con entrada libre y gratuita en ambos días.

A puro hockey

Estas son todas las actividades programadas para el fin de semana.

*Sábado



-De 10 a 12: entrenamiento de Las Leoncitas

-De 13 a 15: entrenamiento preseleccionado Sub 16 ABH

-16.00: preselección Sub 19 ABH vs. Atlético Monte Hermoso

-19.00: acto de inauguración

-20.00: preseleccionado Mayor ABH vs. Las Leoncitas

*Domingo



-09.00: entrenamiento preseleccionado Mayor ABH

-10.00: entrenamiento de Las Leoncitas

-12.30.: preselección Sub 19 ABH vs. Tiro Federal

-14.30: preselección de Caballeros ABH vs. Sudoeste

-18.00: preseleccionado Mayor ABH vs. Las Leoncitas