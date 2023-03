"La protesta fue porque resolvió el VAR humano", dijo Maxi Tunessi

Javier O. Schwab jschwab@lanueva.com Subjefe de la Sección Deportes con especialización en temas deportivos. Más de 30 años comentando fútbol y otro tipo de actividades; además de haber realizado coberturas en todo el país con la incursión de los elencos bahienses en la elite del fútbol nacional. También coberturas del seleccionado Argentino en acontecimientos como Copa América y amistosos internacionales.

"Le fuimos a protestar al árbitro porque la pelota del córner que cabecea Mancahfico y me cae a mí yo estaba con un marca pegada. Para mí no es offside, aunque hay que revisarla para ver si le juez (por Malvina Schiel) se equivocó. Igual no pasa nada, esta vez resolvió el VAR humano (risas)".

Maximiliano Tunessi le quitó algo de dramatismo a un final caliente, donde los jugadores trocolores se avalanzaron sobre el árbitro, Juan Ignacio Nebbietti, para reclamar por el offside que entendieron no existió en el doble cabezazo -ManchaficoTunessi- tras el córner desde el sector derecho que terminó en gol.

La imagen de la foto principal (arriba) del fotógrafo de La Nueva es bastante elocuente. Tunessi está en la misma línea que Cerato, quien se ubica en el sector opuesto, desde el lado que se ejecutó el córner.

"No importa, jugando así nos va a ir bien. Tuvimos intensidad, propusimos y generamos chances de gol. Teníamos bronca, pero ahora en frío me quedo más tranquilo por lo que hicimos", señaló el delantero.

Villa Mitre fue, como dice Tunessi, ese equipo agresivo que salió a buscar el resultado. Pero sólo lo pudo plasmar en contadas ocasiones y, sobre todo, en el segundo tiempo, cuando dispuso de un hombre de más por la expulsión de Ignacio Cechi, quien estuvo apenas 8 minutos en cancha -entró a los 54 y vio la roja a los 62- por una golpe sobre el propio Tunessi, cuando intentó frenar un ataque tricolor.

Es que en el primer período pasó sin pena ni gloria. Algunos atisbos de dueño de casa con el pie sensible de Enzo González, quien metió dos asistencias que no terminaron en la red porque no era la noche indicada.

A Tapia, primero, se lo tapó Taverna con un cierre proviedencial; la otra fue un offside finito de Tapia que luego asistía a Tunessi, quien convirtió con el arco libre.

Liniers tuvo una noche de contratiempos. Primero la no habilitación de Paparelli, lo que obligó al debutante Graf a optar por el experimentado "Turu" Martínez, y luego la lesión de Benavídez, en el inicio del partido, que motivó cambios posicionales: el ingresado Federico Vega se paró de "4" y Julián Taverna pasó a ocupar la otra banda.

Fueron retoques que no preocuparon porque la defensa estuvo firme y porque funciónó al "pelete" el triángulo de la zona media: Barez, Lefiñir y Sarraute.

Y si bien el Chivo careció de profundidad -a Cerato le llegaron contados balones-, al menos no mostró las falencias defensivas que el año pasado le costaron varios puntos.

La polémica se produjo por una pelota que dio en la mano del Turu Martínez tras un remate forntal de Enzo González. Los brazos estaban pegados al cuerpo, por lo que la decisión de Nebbietti pareció la correcta.

La seguirad de Partal y alguno fallos dudosos

En el complemento Villa Mitre llevó las riendas del partido, aunque para eso fue clave el ingreso de Martín Peralta por Trecco, a quien se lo vio con ganas pero a contramano de las jugadas.

El tucumano se perfiló para molestar y obligar al error, como a los 14 minutos, cuando Enzo González ejecutó un tiro libre, el balón fue mal rechazado, Tapia insistió con un zudazo y Mancinelli pescó un rebote que terminó en la red, porque el "pelado" definió de maravillas contra el palo derecho de Partal.

¿Mancinelli estaba en offside? Desde nuestra posición pareció que no, aunque el banderín de la jueza asistente ya estaba levantado antes de la definición del "6". Hubo reclamos, pero nada hizo torcer el barzo del árbitro principal.

Tras cartón vino la roja a Cechi y entonces sí Liniers se acomodó como pudo -con Giménez y Trídico en cancha se armó una doble línea de 4, quedando como único Stefano Zarantonello-, hizo un poco de tiempo y transformó en figura a Partal.

El "1" le ahogó el grito a Tunessi en dos ocasiones: primero al primer palo, abajo, tras un disparo rasante; y luego desviando un balón al córner que se metía en un ángulo, tras un cabezazo envenenado del "7".

En el tricolor ingresaron muy bien perfilados Maximiliano López y Alan Olinik, quienes aportaron un par de desequilibrios, a pura gambeta, que hacen ilusionar al hincha.

En el final la polémica por el gol anulado a Tunessi y la sensación de haber estado muy cerca de ganar, aunque no se pudo.

La síntesis

VILLA MITRE (0)

Moyano 5

Dauwalder 5

Manchafico 5

F. Mancinelli 6

Tanner 4

Formigo 4

Cocciarini (c) 6

E. González 7

Tapia 7

Tunessi 6

Trecco 4

DT: Carlos Mungo

LINIERS (0)

Partal 7

Taverna 5

M. Martínez 6

R. Leguiza 6

Benavídez x

Lefiñir 6

Barez 5

Serraute 6

Bulgarelli 5

G. Ortiz 5

Cerato 5

DT: Claudio Graf

PT. No hubo goles.

ST. No hubo goles. A los 9 minutos fue expulsado I. Cechi (L).

Cambios 61m. Peralta por Trecco, 71m. M. López por Formigo y 82m. Olinik por Cocciarini, en Villa Mitre; 4m. Vega (5) por Benavídez, 54m. Giménez (5) por Barez y Cechi por Sarraute; 68m. Zarantonello por Cerato y Trídico por Vega, en Liniers.

Árbitro: Juan I. Nebbietti (4).

Cancha. Villa Mitre (impecable).