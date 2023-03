Alfa y Delfina Wagner fueron sorprendidos a los besos en un boliche

Hasta hace apenas unas horas, se especulaba con que la supuesta relación entre Walter Santiago, más conocido como "Alfa", y la periodista Delfina Wagner, de apenas 19 años de edad, podría ser solo una movida de prensa. Sin embargo, en la noche de ayer, el ex "Gran Hermano" asistió junto a algunos de sus excompañeros de reality a una conocida disco de la zona de Palermo. Y allí se dejó ver a los besos con la joven.

El momento fue registrado por un usuario de la red social Tik Tok llamado Joaquín Cornejo, quien después de subir una serie de videos advirtió: “Es lo último que puedo mostrar, después puedo contar algo más que pasó en el baño”.

Cabe recordar que, después de que Ulises Jaitt publicara imágenes del exhermanito junto a la periodista paseando en el auto descapotable del hombre el fin de semana pasado, él mismo se encargó de explicar la situación. “Es una chica macanuda, divina, maneja muy bien las redes y como yo soy neófito en todo esto me está ayudando, me dio algunos tips”, dijo en el ciclo "A la Barbarossa". Y descartó que se tratara de un romance. “¿Cada vez que salís con alguien o te encontrás con alguien estás en pareja? Entonces yo estoy en pareja con Jano, productor de Telefe, que lo vi seis veces en los últimos quince días”, dijo.

Alfa y Delfina paseando por San Isidro.

Sin embargo. luego fue Delfina la que habló en "El Show de Ulises Jaitt" (Radio XLFM) sobre su relación con el exvendedor de autos. Wagner admitió que se está conociendo con el mediático y lo definió como “caballero, inteligente y muy atractivo”. En otro momento de la charla, reconoció que “Alfa es un hombre muy interesante, tiene muchas vivencias, mucha experiencia y le encanta contarlas”.

Más adelante, la periodista confirmó que fue ella quien hizo el primer acercamiento. “En principio le hablé yo por las redes, es cierto lo que él dijo en Telefe. Me hago cargo. Veía que teníamos opiniones muy similares en algunos aspectos en general en la vida. Lo veía como una persona muy parecida a mí”, sostuvo. Acto seguido, continuó contando cómo se dio la primera salida con el hombre más grande del reality de Telefe. “Le dije: ‘Si puedo colaborar con vos, si podemos conocernos, yo encantada y más que abierta para todo eso’. Lo estoy ayudando mucho con las redes sociales, por ahí viene la cosa”, explicó.

“Mucha gente se acerca a pedirle fotos a 'Alfa', demasiada, y también por atrás, pero no puedo estar pendiente. Fuimos a merendar ahí y después fuimos a un evento de motos que él me invitó”, confesó. En tanto, la joven definió a Walter como una persona “sumamente inteligente, muy caballero, muy respetuoso, muy humilde hacia las demás personas, muy interesante, y que tiene muchas cosas para contar”.

Lo cierto es que, frente a este incipiente romance, no tardaron en llegar las críticas, que se basaban, fundamentalmente, en prejuicios relacionados a la diferencia de edad que existe entre ambos. “Es una cuestión de las personas. Vi muchas críticas… no es que estemos en pareja, pero vi en las redes que muchos ponen que podría ser mi padre, pero no es. Creo que estamos en un momento que hay que superar”, dijo al respecto Delfina. (Teleshow)