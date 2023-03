Indignación en la Escuela 37 por el robo de su histórica campana

Amigos de lo ajeno ingresaron durante la madrugada de ayer y se apoderaron de la histórica campana de la Escuela N° 37, ubicada en calle O’Higgins 1.706, lo que motivó que directivos de la institución comenzaran una campaña por la red social Facebook para poder recuperarla.

En diálogo con La Nueva., Marina Garavis, directora de la escuela, contó que "ayer a la mañana cuando fuimos a tocar la campana nos dimos cuenta que ya no estaba. Al estar la escuela en obra, pensamos que la habían sacado los albañiles por el tema de la pintura, pero cuando empezamos a indagar nos dimos cuenta que nos habían entrado a robar".

"Sabíamos que nos habían entrado porque por el portón de calle O'Higgins habían dejado dos tachos de pintura de 20 litros como para llevarse y otra enganchado en la reja, que no alcanzaron a llevárselo. Entraron por el portón nuevo, porque todavía no tenía puesto los pinches, no obstante tuvieron que saltar", comentó.

La directiva no ocultó su desazón por el ilícito cometido en la institución que cuenta con 240 alumnos y se encuentra emplazada en el barrio Colón.

"Nos duele mucho el robo de la campana porque el 16 de abril próximo cumplía 60 años. Sabemos que la van a vender por cobre o bronce, si bien la campana está identificada. Con la tuerca que tenía, debieron estar un rato largo trabajando para sacarla, seguramente no eran chicos", expresó.

"Uno de los vecinos tiene cámaras pero no le funcionaban, estamos averiguando sobre otras cámaras de la cuadra", añadió.

Al mismo tiempo, Gavaris hizo énfasis en la colocación de cámaras de seguridad, para poder combatir la inseguridad que hay en el lugar.

"Nos entraron a robar varias veces, nos rompieron las puertas, nos sacaron computadores, pero es la primera vez que se llevaron la campana. En esta institución ya sufrimos varios robos y hace muchísimo que venimos pidiendo cámaras de seguridad y no tenemos respuestas. Hasta hace poco no teníamos ni los carteles de espacio escuela, pero después de tanto pedir lo hicieron, aunque no pusieron los reductores", cerró.