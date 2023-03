Murió el actor Robert Blake, recordado por "A sangre fría" y "Baretta"

Robert Blake falleció a los 89 años en la ciudad de Los Ángeles, tras luchar con una larga enfermedad cardíaca, según confirmó una sobrina suya.

El actor protagonizó la serie Baretta, en la década del ’70 y la recordada película A sangre fría, basada en la novela de Truman Capote.

Pero sus inicios se remontan a su niñez: nacido en 1933 en Nueva Jersey, a los 6 años ya formó parte de Bridal Suite (1939) y la serie de cortometrajes de MGM Our Gang.

Luego llegaron otros roles en The Purple Gang (1959), This Property is Condemned (1966) y Corky (1972).

En 1975 ganó un Emmy por su interpretación de Tony Baretta, y fue amado por los fans pero odiado por sus compañeros por su carácter.

Reuters

Según reconoció años más tarde, luchó con una adicción a las drogas y el alcohol.

En 1993, Blake ganó otro Emmy por su protagónico en Judgment Day: the John List Story, donde interpretaba a un hombre que asesinó a su mujer y a sus tres hijos.

Años más tarde, la ficción se convertiría en realidad: el actor fue acusado en 2001 por el asesinato de su esposa Bonny Lee Bakley.

Si bien resultó absuelto, tuvo que pagarles varios millones a sus abogados y otros tantos a los familiares de su mujer, que lo demandaron.

Su carrera se vio tan afectada por las acusaciones de asesinato que Blake se declaró en bancarrota. Terminó viviendo de la seguridad social y de una pensión del Sindicato de Actores. (NA)