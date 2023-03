Solano sobre Cristina: "Hubo corrupción y hay persecución, las dos cosas"

El diputado nacional por el Frente de Izquierda, Gabriel Solano, aseguró que durante el gobierno de Cristina Fernández "es indudable que hubo corrupción", sostuvo en el programa Allica y Prieta a las 12, que se emite por La Nueva Play.

El referente del Partido Obrero y ahora candidato a presidente de cara a las elecciones 2023 visitó Bahía Blanca y opinó que "hubo corrupción y también una persecución judicial", al referirse al fallo por el cual condenaron a la vicepresidenta a 6 años de prisión.

"No tengo la menor duda de que la corruptela durante su gobierno fue escandalosa y que ella tiene responsabilidad directa. Lo que sucedió con Báez es grosero y una matriz de corrupción, pero no me cabe duda que otros gobiernos también la han tenido ¿Y bajo el macrismo no hubo negocios con el soterramiento del tren Belgrano?, sin embargo eso nunca se investigó, por lo que considero que también hubo una persecución", amplió

Luego sostuvo que Cristina no está proscripta como ella dice. "Si Cristina duda en ser candidata es porque va a perder, y va a perder porque es parte de este gobierno, que es un desastre", dijo.

"Tanto el Frente de Todos como Juntos son los que gobernaron el país en los últimos 40 años y nos llevaron al fracaso. La única fuerza que no gobernó es la izquierda", sostuvo.

Por último agregó que en el país se necesitan cambios estructurales como por ejemplo una reforma de. Si nosotros gobernamos se termina un sistema financiero que sigue vigente desde la última dictadura militar y vamos a establecer un sistema financiero nacional para evitar la fuga de dinero", explicó.

"Otro punto es terminar con un comercio exterior dominado por 5 empresas chinas o norteamericanas", explicó, al mismo tiempo que dijo que resulta imposible dolarizar la economía, como propone Javier Milei, porque en el país no hay dólares y para ello tendría que endeudarse.

No sabemos si vamos a ir a internas, pero lo ideal sería hacer una gran convocatoria y delimitar las tareas que tenemos que llevar adelante si somos gobierno. tenemos en claro que no podemos ser una izquierda light, que vaya a elecciones para tener dos o tres diputados o ser furgón de cola del kirchnerismo"