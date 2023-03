Un campeón del `86 le respondió a De Paul: “lo invitaría a que repase la historia"

“No creo que sea la mejor Selección de la historia”, comenzó firme Pedro Pasculli, quien sabe de sobra cuánto pesa la Copa del Mundo. El delantero, que disputó dos partidos en el Mundial de México 1986 y marcó un gol clave en la victoria 1-0 frente a Uruguay en octavos, respondió sin vueltas luego de las declaraciones de Rodrigo de Paul, quien puso a la Scaloneta por encima de las Selecciones campeonas en 1978 y 1986.

"Que me perdonen, pero creo que somos la mejor selección que tuvo nuestro país", fueron las palabras del volante campeón en Qatar 2022, que no tardaron en viralizarse y dieron que hablar. Horas más tarde, en diálogo con Radio Villa Trinidad 97.9 de Santa Fe, Pasculli recogió el guante y le contestó: "Hubo selecciones muy buenas. La de 1978 hacía divertir mucho a la gente. Esta vez Argentina perdió con Arabia Saudita, que es la primera vez que nos gana un partido”.

Además, en la misma línea, resaltando lo logrado por la Selección dirigida por Carlos Salvador Bilardo, agregó: "Nosotros, por ejemplo, fuimos campeones del mundo de manera invicta. No perdimos ningún partido. Entiendo lo que dice, pero a lo mejor no vio el resto de las selecciones”. Con Diego Armando Maradona como su principal figura, los campeones del 86' lograron seis victorias y un empate antes de levantar la Copa.

“Dice que esta Selección no tenía los mejores jugadores, pero piensa que fue la mejor Selección de la historia. ¿Cómo es eso? Le falta el respeto a sus compañeros, entonces, no eran los mejores”, continuó Pasculli, quien cerró con un contundente mensaje.

"Nosotros fuimos los mejores en el 86', pero De Paul a ese Mundial no lo vio. No sé dónde estaba, todavía no había empezado a jugar al fútbol y ni había nacido. La verdad lo invitaría a ver el Mundial del 86 y a nuestra Selección. Lo invitaría a que repase un poco la historia”.