“¿Cómo estamos? Bien, listos para un desafío siempre difícil”, dijo el DT de Olimpo

“El Federal A es el torneo más difícil del fútbol argentino”, manifestó Arnaldo Sialle, orientador técnico de Olimpo, a 11 días del inicio de la edición 2023, y donde el aurinegro, como siempre, competirá por un único objetivo: ascender a la Primera Nacional.

“¿Cómo estamos? Bien, preparados para el desafío”, señaló el entrenador de este conjunto olimpiense que no está cerrado y que cuenta con 33 futbolistas (entre ellos cinco arqueros) en cada turno de entrenamientos.

Mediante un PDF donde se especifican altas, bajas (jugadores libres y a préstamo) y los futbolistas que quedaron del plantel anterior, el club dio a conocer lo que parece ser la plantilla definitiva. “Si no aparece en el mercado un jugador distinto, de esos a los que no le podés decir que no, no vamos a sumar a nadie más. A esta altura traer por traer no sirve”, manifestó el presidente Alfredo Dagna.

Mañana, el equipo conducido por Sialle afronta el cuarto amistoso de pretemporada. A las 17, frente a Sporting, en el estadio Carminatti y a puertas cerradas.

Hasta el momento, ese elenco principal que elige el DT, que suele jugar a primer turno en los cotejos de preparación, ganó los tres que disputó: 2-0 a Huracán de Ingeniero White (goles de Cristian Amarilla y Alejandro Toledo) y 6-1 a Tiro Federal (Facundo Affranchino, Sebastián Alvarez, Santiago Gutiérrez x2, Amarilla y Diego Ramírez), ambos en 70 minutos de tiempo neto.

El sábado se presentó en Carhué, invitado por Racing --último campeón de la Liga Regional de Coronel Suárez-- en el marco de su centenario. Se disputaron 90 minutos y fue triunfo para el bahiense 3-1 (tantos de Amarilla, Santiago Gutiérrez y Nadir Hadad). Esa misma noche, el “alternativo” venció 1-0 a Jorge Newbery de Saliquelló (Luis Vila).

Con respecto a las altas y a las bajas, Olimpo trajo la misma cantidad de jugadores que se fueron: 13. Mantuvo una base de 19 futbolistas y subieron algunos de las categorías juveniles.

Incorporaciones. Juan Pablo Lungarzo, arquero; Iván Antunes, Elías Fugas, Martín Pucheta y Franco Flores, defensores; Santiago Gutiérrez, Federico Freire, Joaquín Cepeda, Brian Peralta, Fabio Giménez y Valentino Roselli, volantes; Alejandro Toledo y Aldo Araujo, delanteros.

Siguen. Martín García, Andoni Mendiguibel y Gabriel Sanhueza, arqueros; Sebastián Alvarez, Emilio Lazza, Thiago Faur, Matías Mayo, Gianfranco Rossi, Juan Perotti y Santiago Palacios, defensores; Facundo Affranchino, Ivo Di Buo, Nadir Hadad, Claudio Cevasco, Iván Tello y Diego Ramírez, volantes; Cristian Amarilla, Diego Ledesma y Luis Vila, delanteros.

Bajas. Guido Villar, Martín Ferreyra, Braian Guille, Nicolás Capraro y Sebastián Fernández se fueron a préstamo, mientras que en condición de libres dejaron el club Nahuel Durán, Gustavo Mendoza, Agustín Bellone, Alejo Blanco, Ezequiel Ham, Abel Méndez, Pablo Ortega y Nelson Da Silva.