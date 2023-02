Deudas y falta de documentación: la herencia que recibió Malet del Club Midgistas

Tomás Arribas tarribas@lanueva.com Periodista Deportivo, recibido en 2013 (estudios en Instituto Superior en Ciencias de la Comunicación Social).

En conferencia de prensa, con la presencia de pilotos y medios de prensa, el abogado interventor José Luis Malet detalló la situación actual, institucional y económicamente, del Club Midgistas del Sur, luego de asumir junto a la comisión interventora en noviembre pasado.

Acompañado del actual tesorero de la institución, Norberto Pasqualini, el letrado brindó un amplio panorama del presente de la entidad midgista, destacando, entre otras cosas, que aún no recibió desde Personería Jurídica para efectuar la tarea que le fue asignada.

"Hay un recurso judicial que debe subsanar la cámara civil de La Plata y que está en curso, para de una vez poder recibir la documentación pertinente. En cuanto a plazos, todo va a depender de cuándo falle esa cámara. El tema es que los plazos judiciales no son los que uno estima o pretende", destacó al respecto.

Asimismo, al respecto, Malet afirmó que la comisión directiva saliente, con Facundo García a la cabeza, nunca cumplió con lo dicho abiertamente ante la prensa y el público en octubre de 2022, cuando reconocía dar un paso al costado para el inicio de la intervención.

"Hasta el día de la fecha no nos han entregado un solo libro que registre la actividad de la institución en todo este tiempo. Es decir, mientras expresaban que a la brevedad iban a entregar la sede y la documentación pertinente, estaban viajando hacia La Plata para entregar todo el papelerío en la sede de Personería Jurídica y, por otro lado, politizaba al extremo la situación, cuando, por entonces, era simplemente una cuestión administrativa", remarcó.

Por otra parte, el abogado también resaltó que, contrariamente a lo expuesto por García y su gente entonces, el club contaba con unas cuantas deudas económicas, muchas de las cuales se están subsanando en tiempo y forma.

Al tiempo que, según su punto de vista, todo lo ocurrido no es más que una consecuencia de haber trasladado la cuestión administrativa y jurídica al plano político.

"Decir una cosa en un lado y ejecutar otra. Decir que no había deudas y cuando ingresamos nos encontramos con más de un millón de pesos de deuda. Lamentablemente todo esto entró en el terreno político. Y todo lo que pasa, no tengo dudas, es porque no tengo la bandera política de los dirigentes de turno. Lo más triste es cuando la integridad del club ingresa en el terreno político, tal como está sucediendo", expresó.

A continuación, un repaso por lo expuesto, tanto por Malet como Pasqualini, en lo concerniente al presente institucional y el patrimonio del CMS.

José Luis Malet, Interventor

"Ingresamos al club un 21 de octubre, en función de una orden judicial emanada del titular del Juzgado Civil Nº2 de La Plata, ante la larga omisión por parte del titular de Personería Jurídica de activar la puesta en funciones de quién había sido designado interventor en abril de 2018.

A dicha persona no le agradó que la Justicia Civil ratificara el nombramiento y decidiera la puesta en funciones. En consecuencia presentó un recurso, que está a consideración de la Cámara Civil de La Plata, y veremos qué ocurre con dicha decisión.

El señor Vergara, empleado de la institución, nos abrió las puertas de la misma y de la secretaría. Pero vale decir que no estaba la llave de la caja fuerte, como tampoco de otros muebles de seguridad que deberían contener documentación. Por lo que hubo que hacer cambios de cerradura, porque no nos entregaron las llaves.

Desde que llegamos lamentablemente sufrimos dos robos. Uno de larguísimos metros de cables que alimentaban la energía eléctrica de boxes, y otro aquí en la pista, donde, además de romper y hacer daño cortando cables, robaron dos baterías. Está la denuncia pero no avanzó en nada.

También nos encontramos con la decisión de las autoridades bonaerenses del Banco Credicop, que, dada la intervención del club, se veían obligados a cerrar las cuentas con las que operaba la institución. Nosotros manifestamos que no era argumento válido para esa determinación, ya que la institucionalidad del club seguía vigente. Finalmente, logramos la apertura de las cuentas en el Banco Comafi.

Además, en el devenir de la administración del club, empezaron a llegar reclamos de viejas deudas. Cuando digo viejas deudas, me refiero a cuentas con vencimiento anterior a octubre de 2022 y que las vamos afrontando paulatinamente.

La intervención en ningún lado dice que dura 90 días, sino, en tanto y en cuanto, se produzca la asamblea ordinaria para llamar elecciones. Hasta ahora venimos manejándonos de forma más que decorosa, veremos si podemos avanzar. Yo mientras no tenga una pared adelante voy a proceder y continuar.

Acá hay que repasar el padrón vigente, a la fecha de la asamblea impugnada en septiembre de 2017. Tengo una copia que me acercó un socio del padrón vigente a esa fecha, firmado por las autoridades de ese momento. Y ese, seguramente, porque la comisión saliente ha seguido empadronando, tendrá que ser depurado naturalmente.

Por último quiero resaltar la excelente predisposición de los pilotos apoyando al club desde un primer momento, con la permanente actitud positiva, que se cristaliza cuando deciden hacer juntos la nueva tribuna en boxes. Esto hay que resaltarlo y ponerlo en un cuadrito".

Norberto Pasqualini, tesorero

"Empezaron a llegar boletas de la gestión anterior. Y yo creo que el club tiene que estar totalmente claro en cuanto a sus finanzas y, especialmente, a todas boletas que se firmaron con un remito previo de nuestra gestión.

No solamente se debía plata a particulares y a casas de comercio, sino a la Municipalidad, a la que se le están pagando dos moratorias; una de las cuales, por suerte, ya cancelada

Se debían 85.800 pesos por la taza de alumbrado, que prácticamente no se pagó en todo 2022. Solo en enero y febrero se efectuó el pago correspondiente, el resto lo tuvimos que subsanar nosotros. Tuvimos que pedir especialmente que levantaran la moratoria y acceder a pagar la deuda, para finalmente poder ponernos al día con eso.

A su vez había otra moratoria, correspondiente al derecho de espectador. De la recaudación por viernes, nosotros debemos pagar el 6% por derecho de espectáculo. Pero no sabemos porque se pagaban algunas y otras no; solo un par desde 2017 a 2022. Asumimos la deuda en 18 cuotas de 31.000 pesos, de las cuales ya se pagaron varias.

Después había deudas en Jacob Acumuladores, de 300.000 pesos, resuelta con canje y un gran gesto de la empresa al donar el dinero restante a la institución; también con Pinturerías Tesei, de 153.000 pesos, resuelto con canje de publicidad; en Ferrtería Dismar, de 55.750 pesos, ya cancelado; también con una ferretería de Aldea Romana, de 39.000 pesos; y a Sebastián Burgos, una tirada de tierra de 111.000, también pagado.

Y ahora nos encontramos con la deuda más grande, correspondiente al arreglo de la máquina. Cuando llegamos, la máquina estaba recientemente arreglada y rompió al instante. Ahí nos dimos cuenta que el arreglo anterior no estaba pago, se debían 457.000 pesos de ese trabajo. Ese es más o menos el panorama que nos encontramos.

En el Banco Credicop, había, en cuenta corriente, cuatro plazos fijos, cuya suma total llegaba a 5.700.000 de pesos aproximadamente, cuyos intereses nos sumaban un millón más. Ese era el dinero disponible del club cuando nosotros llegamos, que por suerte pasamos al Banco Comafi.

Actualmente tenemos un plazo fijo por 7 millones y medio, que, con intereses, serán 8 millones. Aunque realmente disponemos de mucho menos, en la medida que tenemos que pagar los sueldos e ir resolviendo todas las deudas enumeradas, además de los gastos fijos de tener el estadio en funcionamiento. En promedio se recaudan 2.800.000 pesos por fecha, suma que oscila entre una fecha y otra, pero el costo de abrir el estadio habla de un mínimo de 2.000.000 de pesos".