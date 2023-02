Anuncian documental sobre la vida de McCartney después de The Beatles

Paul McCartney tendrá un documental que mostrará su vida luego de The Beatles. La película sobre el cantante se llamará “Man On The Run”, estará dirigida por el cineasta Morgan Naville y la producción estará a cargo de Universal. La fecha de estreno estaría planeada para 2024.

El film mostrará “un acceso sin precedentes a un archivo nunca antes visto de los videos y fotos caseros de Paul y Linda (Eastman, su esposa), así como nuevas entrevistas", de acuerdo con un comunicado de prensa de la producción del largometraje.

El foco principal del documental será mostrar la carrera del músico luego de la ruptura de The Beatles y cómo a partir de allí surgió la banda Wings en los años ‘70, en la cual también participaba su esposa.

El escrito también asegura que la película será “el documento definitivo del surgimiento de Paul de la disolución de la banda más grande del mundo y su creación triunfal de una segunda década de hitos musicales: un tramo brillante y prolífico”.

El nombre de la película “Man On The Run” surgió en referencia al tercer álbum de estudio de Wings: “Band On The Run”, el cual también se relaciona a los primeros años como solista del músico británico.

Morgan Naville, quien está a cargo del documental, confesó que siempre se sintió interesado por esa etapa de la vida de Paul McCartney. “Como un obsesivo de toda la vida de todas las cosas de McCartney, siempre sentí que la década del 70 fue la gran parte menos examinada de su historia”, explicó el director y agregó: “Estoy encantado de tener la oportunidad de explorar y reevaluar este momento crucial en la vida y obra de un gran artista”.

Además, señaló que es un proyecto importante a nivel personal ya que se considera fanático del ex Beatle y su banda Wings. “Era demasiado joven para comprar discos de los Beatles cuando salieron, pero podía comprar discos de Wings y me encantaban. Para mí, la historia de lo que le sucedió a Paul McCartney a raíz de The Beatles cuando tuvo que redescubrirse a sí mismo es la historia que nunca se ha contado”, expresó Naville. (NA)