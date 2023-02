Turismo Pista: nuevo campeonato y grandes ilusiones para la comitiva local

Tomás Arribas tarribas@lanueva.com Periodista Deportivo, recibido en 2013 (estudios en Instituto Superior en Ciencias de la Comunicación Social).

Cada inicio supone una renovación total de expectativas e ilusiones, sean cual fueren las armas y los medios con los que se disponen. Algo propio del barajar y dar de nuevo, tal como lo propone el incipiente campeonato 2023 del Turismo Pista.

La primera cita del año, a celebrarse este fin de semana en el Autódromo de Concepción del Uruguay (Entre Ríos), presentará una importante comitiva, una vez más, una importante comitiva regional en la Clase 3; todos con aspiraciones por demás interesantes.

Joaquín Volpe, Braian Quevedo y el J2 Touring Car, serán los principales abanderados de nuestra ciudad. Al tiempo que Juan Kreitz, Juan Aranega y Tomás Pugnaloni defenderán el honor de nuestra zona.

El local Joaquín Volpe volverá a ser el principal referente de nuestra ciudad, acelerando una vez más su potente Ford Fiesta Kinetic, preparado por Lucas Benincasa y motorizado por Rubén Guerini; herramienta con la que, en el pasado, supo vencer en pista.

Volpe confía en la potencia de su Kinetic.

No obstante ello, Joaco tiene un gran dolor de cabeza para el calendario deportivo próximo. Nada menos que la situación presupuestaria y una billetera que, contrariamente al poderío de su máquina, aprieta cada vez más.

“Nuestra idea es siempre pelear adelante, de hecho tenemos el equipamiento mecánico para intentarlo, pero estamos muy complicados de presupuesto. Perdí casi todas las publicidades y eso me obliga a poner plata de mi bolsillo para poder correr. Por ahora voy solo a estar en la primera. Intentaré darlo todo, conseguir un buen resultado, como creo que podemos lograrlo, para poder mostrarme y que aparezca el apoyo que necesitamos”, comentó Joaco,

“Más allá de eso estoy muy confiado. Empecé a entrenar duro en el gimnasio y al auto se lo repasó a cero, cambiando algunas cosas, como la posición de la caja, para de esa forma evitar algunas roturas que tuvimos el año pasado. El auto terminó andando bárbaro, así que dejaremos todo en condiciones para probar el jueves y a dejar todo listo”, agregó.

El Etios que manejará Braian en 2023.

Para el joven Quevedo, la temporada próxima a comenzar supondrá la confirmación del enorme potencial exhibido el año pasado, a través de cuantiosos parciales y resultados considerables.

El volante bahiense seguirá al mando de un Toyota Etios, aunque esta vez alistado por el Berlin Energy, con motorización de Jorge Carusso; herramienta que, a juzgar por resultados pasados, estaría a la altura de la plana puntera.

“La idea es pelear adelante, confiamos en que así sea. De lo contrario, si las cosas no funcionan de entrada, vamos a ponernos como plazo tres fechas y, si la cosa no funciona como pretendemos, me dedicaré solo al karting, con la idea de volver a correr el Rotax. También para dedicarme a otras cosas, no automovilismo 100%”, contó Quevedo.

“Este año vamos con un motorista que es único para nosotros en el equipo y un auto que el año pasado, con Agustín Herrera, hizo Poles, estuvo en podios y peleó carreras. Por eso creo que están dadas las condiciones para pelear. Trataré de sumar desde la primera fecha. Es algo bueno estar en el grupo A de clasificación, porque te permite girar con los rápidos y acortar el camino”, agregó.

Junto al entrerriano Exequiel Bastidas y el de Mayor Buratovich, Juan Ignacio Aranega, el J2 Touring Car va por su segunda temporada en la competitiva y desafiante Clase 3 del Turismo Pista, siempre con el sello 100% bahiense.

Bastidas, a bordo del Etios que tan buenos resultados tuvo en 2022.

Con Rodrigo Esteban encargado de la faz técnica del taller, la motorización de LCV Racing (Lomáscolo, Castellano y Vallasciani) y Javier Weimann bajo la coordinación general de la estructura, el team procurará continuar en curva ascendente y repetir los buenos resultados logrados con Bastidas sobre el final de temporada.

“Estamos súper motivados por cómo terminamos en las últimas carreras, sobre todo con el funcionamiento del Etios. Una vez que logras eso el resto se acomoda y viene solo”, nos cuenta “Toto” Esteban, encargado de la atención de los autos.

“Creo que el primer año es el más difícil, porque tenés que conocer absolutamente todo y adaptarte a una categoría verdaderamente difícil. Y, en mi caso, teniendo que conocer este tipo de autos y encontrarle la vuelta. Pero en este segundo año creo que podemos facturar todo lo bueno que se sacó en limpio del primer campeonato”, agregó.

Para dicho campeonato, el equipo bahiense redobla esfuerzos y alistará en pista un flamante segundo Toyota Etios, reemplazando el Renault Clio que condujera Aranega durante la pasada temporada.

“El nuevo auto es igual estructuralmente, pero presenta muchas mejoras que fuimos sacando en limpio del que se usó el año pasado y que me parece que va a funcionar mejor. Digamos que es un repaso y una evolución. El Etios de Exequiel se repasó todo y se actualizaron varias cosas. Se terminó bien, pero la categoría y los pilotos mejoran, así que no te podés quedar en los trabajos y desarrollos”, cerró Esteban.

Kreitz pretende continuar por la buena senda.

En cuanto a la representación regional, el villalonguense Juan Kreitz, por experiencia y actuaciones recientes, asoma nuevamente como el principal referente de la delegación.

Kreitz, ganador en una oportunidad dentro de la divisional mayor, seguirá acelerando el Toyota Etios que alista en Antolín Competición, augurando la continuidad de buenos rendimientos y resultados.

Su coterráneo Pugnaloni, en tanto, efectuará su vuelta a la categoría tras un fugaz paso en el campeonato pasado, buscando continuidad y la consolidación de un ambicioso proyecto deportivo propio.

Tomi, referente del karting y el automovilismo zonal, volverá con un Renault Clio de su propiedad (alguna vez utilizado para competir en Turismo Nacional), atendido por el equipo MS Sport de Mauro Seitz y la motorización de la familia Antolín.

Pugnaloni busca consistencia en la divisional mayor.

Nos plantemos un proyecto que nos permita establecernos en la categoría y poder pelear de lleno el año que viene. Estaré en el equipo de Mauro Seitz y compartiré estructura con Santiago Paincho, que estará en la Clase 2. Desde Concepción del Uruguay queremos empezar un camino de consolidación en la Clase 3”, contó el villalonguense.

En la Clase 2, Bahía Blanca se perderá, al menos por un tiempo, la representación del local Pablo Streitemberger, quien por razones presupuestarias hará un impase en su participación, debiendo guardar su flamante, y todavía nuevo, VW Up.

La actividad en el circuito entrerriano, en el marco de la primera función mecánica del año, se iniciará mañana con pruebas comunitarias. En tanto que el viernes comenzará la acción oficial, con entrenamientos y las primeras clasificaciones.