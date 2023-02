Juventus está a punto de “explotar” y un campeón del mundo podría volver a Boca

Juventus atraviesa una delicada actualidad económica y su dirigencia llevará a cabo una estrategia para reducir sus costos en 70 millones de euros: le abrirá la puerta de salida a varios futbolistas que terminan sus contratos en junio.

En la lista aparecen dos campeones del mundo: Ángel Di María y Leandro Paredes, quien deberá regresar a PSG, dueño de su pase, aunque no por mucho tiempo. El volante buscará un nuevo destino y en Boca, club que lo vio nacer, cruzan los dedos para que pegue la vuelta. Sobran motivos para ilusionarse.

1) Su situación contractual

El mediocampista central no continuará en la Vecchia Signora y en junio de este año se incorporará nuevamente a Paris Saint-Germain, con el que tiene un vínculo hasta mediados del 2024. Según la prensa local, el técnico Christophe Galtier no lo considera un futbolista indispensable y todo indica que saldrá otra vez de la capital francesa en busca de minutos.

2) Su gran relación con Juan Román Riquelme

Si bien pegó el salto a Europa hace casi una década, el N°5 de La Scaloneta nunca perdió el teléfono del histórico enganche. "Cuando ganamos la Copa América me llamó para felicitarme y me dijo que me quería mucho”, confesó hace un tiempo Paredes, el heredero de su camiseta N°10.

También admitió que fue más que su referente: “Quería jugar como él. Me encantaba. Era mi máximo ídolo. Lo veía en todos los partidos. También miraba mucho a Zidane (Zinedine), pero a él lo tenía más cerca. Lo disfruté muchísimo como compañero y también ahora como amigo. Hablamos mucho”.

3) Su deseo de volver en plenitud

En septiembre de 2019, en una charla con TyC Sports, Leo reconoció que piensa vestir otra vez la camiseta azul y oro, pero no en el ocaso de su carrera: “Lo dije desde el día que me fui. Mi idea es volver a Boca y volver bien, no para retirarme. Quiero volver a una edad en la que pueda darle mucho al club y jugar en buen nivel. Mi idea es volver, ojalá pueda hacerlo cuando esté muy bien. A los 29 o 30 años, no tengo problema”. El 29 de junio próximo sopla las 29 velitas…

Asimismo, en Boca tendría asegurado su lugar en el círculo central y contaría con el protagonismo que necesita para llegar de la mejor manera a las Eliminatorias Sudamericanas y a la Copa América 2024.

4) Su fanatismo por Boca

No es ninguna novedad que Paredes es un bostero más. Cada vez que puede, demuestra su pasión azul y oro. Ya sea con una remera con los colores del club, siguiendo al equipo a la distancia por TV o, incluso, cantando desaforado en la tribuna de La Bombonera, tal como ocurrió el año pasado en el choque frente a Arsenal. En la previa de aquel partido con los de Sarandí, recibió una plaqueta por parte de Mauricio Serna y Raúl Cascini, dos camisetas y la ardorosa ovación de la hinchada.

Pero no es la única muestra de amor boquense: antes del Mundial de Qatar, se hizo un increíble tatuaje black and grey en su pectoral derecho. Allí se lo ve como un niño, con una pelota en los pies y La Bombonera de fondo.

5) La iniciativa de los hinchas de Boca en las redes sociales

Apenas se conoció la noticia de que el oriundo de San Justo no seguirá en Juventus, miles de usuarios boquenses compartieron el hashtag #ParedesaBoca y lo hicieron tendencia en apenas unos minutos en Twitter. El objetivo es claro: poder convencer al volante para que pegue la vuelta. Ya hay memes, imágenes editadas con la nueva camiseta y un sinfín de mensajes de apoyo.