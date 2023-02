"Me dio mucho miedo ver lo que me tocó pasar", aseguró Toledo

Tomás Arribas tarribas@lanueva.com Periodista Deportivo, recibido en 2013 (estudios en Instituto Superior en Ciencias de la Comunicación Social).

Sección Deportes del Diario La Nueva, desde 2017 a la fecha. Especialista en Automovilismo y deportes varios.

Previamente, panelista automovilístico en LU2 Radio Bahía Blanca y presentador deportivo en Telefé Bahía.

Minutos de suspenso, eternos y alarmantes. Todo un estadio paralizado, aguardando novedades desde el Hospital Privado del Sur.

Afortunadamente, ya en la madrugada del sábado, desde el nosocomio llegaron las buenas noticias sobre el estado de salud del bahiense Joaquín Toledo (30), protagonista de un espectacular accidente en la undécima fecha del Estival de Midget.

La magnitud del palo, pero más aún las secuelas inmediatas (pérdida de conocimiento y convulsiones), preocuparon más de la cuenta a todos los presentes en el Héctor Evaristo Plano. Incluso, a los propios rescatistas y facultativos médicos.

“Recién ayer pude ver algunas imágenes del accidente y fue bastante bravo. Me acuerdo hasta el momento en que se calzó el auto; ya después del golpe con el suelo, cuando cae después de elevar vuelo, no recuerdo absolutamente nada. Ahí se me apagó el TV”, nos cuenta Toledo, en reposo y franca mejoría desde el calor de su hogar.

“Recuperé la consciencia cuando sentí que me entubaban para darme oxígeno, todavía dentro del auto. Pero estaba tan ido y fuera de mí, que veía y no podía escuchar nada. Estaba en otro lado digamos”, agregó.

Joaco mejora día a día, pero continúa reposando y bajo cuidados médicos, a la espera de poner reanudar 100% su rutina normal de vida.

Pero esa vuelta a la normalidad, con su taller mecánico particular como medio de vida y su principal actividad diaria, no contemplará, al menos por un buen tiempo, alistar el Midget para competir.

“Tengo que ver al neurólogo para hacer una nueva tomografía de la cabeza, pero hasta ahora va todo bien. Sigo un poco mareado, pero mejor que los días pasados. Lo importante es que se va mejorando”, remarcó Joaco.

--¿Cuándo viste las imágenes, no te dio miedo el golpe y todo lo que pasaste?

--Sí. De hecho por eso decidí bajarme. Venía de otro palo grande, ahora este, y la verdad me dio mucho miedo ver lo que me tocó pasar después. Despertarme como un tubo, no acordarme de absolutamente nada y después enterarme todo lo que pasó no fue nada agradable.

“Ni hablar de lo que provocó en mi familia. Voy a ser papá y quiero estar cerca de mi novia, por eso es que, por ahora, no más Midget. Veremos en el Invernal, pero tampoco quiero apresurar nada. Ahora las prioridades serán otras. Mis viejos y mis suegros me hacen piquete si vuelvo a correr. Si es por ellos tengo que vender todo ya. Pero viste cómo es esto, sé que voy a volver pero no sé cuándo”, contó Toledo.

“Hay que ser autocrítico”

Transcurría la décima serie y la máquina rosa, violeta y negra Nº55 perdió contacto con suelo y voló por los aires en la curva de boxes, golpeando duramente contra el suelo y quedando acelerada a fondo, con el pilotos inconsciente.

Un palo más y de consideración mayúscula. Ya van unos cuantos, lamentablemente, en el presente certamen. Muchos de ellos, con consecuencias y lesiones. ¿Qué está ocurriendo?

“No sé si pasa por la pista, yo no lo echo la culpa. Hay que ser un poco autocrítico. En nuestro caso, creo que nos equivocamos con la puesta a punto del auto. Tanto en el anterior vuelco como en este, el auto se calzó solo y se dio vuelta como una media”, describe Joaco.

“Esta vez no hay mucho que objetar de la pista. Por ahí estaba el auto muy duro de suspensión, y cuando transitas por sectores ondulados o donde hay colchón tiende a calzarse, y más en nuestro caso que usamos pocas libras en las gomas. No sé qué pasará con los demás, pero al menos el nuestro, y otros que se dieron por situaciones de carrera, no tiene que ver con la pista”, cerró.