Barrio UTA: le desvalijaron el garaje mientras dormían

Desconocidos violentaron la puerta del garaje de una vivienda del barrio UTA y sustrajeron una importante cantidad de elementos mientras los dueños dormían.

El hecho ocurrió en las últimas horas, en una casa situada en Vicente López al 2.600, propiedad de Daniel Escosteguy.

"Es un momento de amargura, incertidumbre y bronca, porque te encontrás indefenso", dijo la víctima en declaraciones al programa Panorama de LU2.

El damnificado explicó que "cuando nos levantamos con mi señora para ir a trabajar nos dimos cuenta de que habían roto la puerta de una patada y se llevaron un montón de cosas. Faltaron dos bicicletas, una garrafita, un equipo de audio y un parlante, dos cañas de pescar, dos cajas de herramientas, una bordeadora y una aspiradora, entre otras cosas".

"Tiene que haber sido entre las 2 y 6 de la mañana. Lo que me llama la atención es que tengo un perro que suele ladrar cuando escucha algo y en esta ocasión no lo hizo. A la mañana lo noté medio raro, por lo que pensamos que le pueden haber dado algo. Eso me tiene desconcertado, porque estaba raro, muy quieto".

Respecto a la seguridad en la zona dijo que "sabíamos que en algún lado faltó una reposera o una bicicleta, pero no había escuchado un hecho de tantas cosas como el que nos pasó".

Escosteguy comentó no haber escuchado vehículo, por lo que supone que los delincuentes podrían residir en las inmediaciones.

"Están acá cerca. Lo que más me duele es una bicicleta, que era del padre de mi mujer, y una caja de herramientas que era de mi hermano, que falleció hace poco. Son cosas que tienen gran valor afectivo".