Jeva: "No quiero venir a robar; estoy para competir, jugar, ganar y ganar"

A veces la vuelta de la vida te pone en el mismo lugar. Poco más de cinco años después, Leandro Jeva volverá a vestir la camiseta de un equipo liguista.

Su último cotejo lo disputó con los colores de Huracán de Ingeniero White el 26 de noviembre de 2017, en la derrota ante Villa Mitre 3 a 2, en dónde anotó una conquista.

Tras varias temporadas fuera del ámbito liguista por cuestiones laborales, el delantero puntaltense regresará al medio doméstico y será otra vez con los colores del Globo.

Mientras se pone a tono con la pretemporada, el futbolista de 34 años le contó a La Nueva. que todavía tiene las mismas ganas de siempre y que extrañó el fútbol de nuestro medio.

"Como en el trabajo me tocó el pase de vuelta a Punta Alta, quería volver a jugar la Liga del Sur. Sinceramente, extrañé muchísimo la competencia que hay acá. Y desde que me fui, Huracán siempre me llamó. Me mantuve en contacto permanentemente con la gente del Globo y ahora se dio lo de volver a jugar", sostuvo "Lea".

"La verdad que tenía otras propuestas, pero Huracán se portó muy bien conmigo, les había dado mi palabra y acá estoy", amplió el atacante.

Jeva pudo haber jugado el Federal Amateur con el conjunto de Federico Gómez Peña, pero el Globo no pudo avanzar de fase.

"Estaba esperando que pasara a Huracán de Tres Arroyos para empezar a entrenar y jugar, pero no se dio. De cualquier manera, entrené solo, me cuidé porque sé que no debo dar ventajas. Ya estoy grande, ja, ja, y los pibes de ahora vuelan", resaltó el punta de 34 años.

--Viéndote, no da la sensación de que te va a costar ese aspecto. ¿O sí?

--Siempre me mantuve bien lo físico, pero quiero estar a la altura. No quiero venir a robar; estoy para competir, jugar, ganar y ganar.

"Me estaba faltando una buena pretemporada, le estoy metiendo a full con el profe porque en lo futbolístico es solamente agarrar la bocha. A medida que pasan los días, uno se va poniendo bien y voy a llegar de 10 al inicio del campeonato, si Dios quiere", añadió el 9.

--Se están armando como para ser protagonistas.

--Esa es la idea. Si bien hace 5 años que no estoy acá, estuve charlando con Leo Navarro y Scalco (Brian). También "Peco" (por el DT Federico Gómez Peña) y el "Colo" (Horacio Schumacher) me dijeron que va a ser un año muy bueno. Todos esperamos poder ser protagonistas en la Liga del Sur, con la esperanza de que podamos jugar el Federal Amateur en la segunda parte del año.

Leandro estuvo jugando en Racing de Trelew, pero destacó el nivel del torneo doméstico liguista.

"El fútbol de acá se extraña siempre. La Liga del Sur es muy competitiva, diferente a todas. Sin desmerecer nada, allá se juega con los autos dentro de los estadios y acá los clásicos son a cancha llena. Yo vine en enero y fui a ver un partido a Sporting y la verdad que se vive de otra manera. Tenía muchas ganas de volver", sostuvo.

--Muchos tal vez se ilusionaron con tu regreso al rojinegro.

--Mi hijo Felipe es muy fanático de Sporting y, seguramente, más adelante voy a jugar, pero le había dado mi palabra a la gente de Huracán. Ellos se portaron muy bien conmigo en momentos complicados y debía retribuirles esos gestos. Si bien soy hincha de Sporting, de esos detalles, uno nunca se olvida.

--¿Te quedó algún resquemor?

--En su momento, cuando me pidieron desde Racing de Trelew, tenía un poco de bronca porque me tuve que quedar parado. Pero después vas entendiendo todo. Incluso, en su momento, lo hablé mucho con mi mujer Florencia, hoy la gran responsable junto a mis hijos Felipe y Paloma de que vuelva a jugar acá.

Leandro también recordó el paso por Tiro Federal.

"En Tiro jugué dos torneos argentinos muy buenos y me hice de muchos amigos. En lo personal me fue bien y también en lo grupal. Perdimos la semifinal con Independiente de Chivilcoy. Ese paso fue muy lindo y siempre lo recuerdo. Incluso, también me llamaron para volver y eso quiere decir que uno dejó una buena imagen", dijo al respecto.

