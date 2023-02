Martín Demichelis: "La derrota siempre duele y genera bronca"

Martín Demichelis, entrenador de River Plate, reconoció que la derrota “siempre duele y genera bronca, tristeza”, pero aseguró que, frente a Belgrano, sus dirigidos fueron “superiores” y que el rival “no generó tantas situaciones de gol”.



“Les dije a los jugadores que esta derrota no debe generar desilusión. Es el partido que menos situaciones de gol nos crearon desde que vine, pagamos dos errores muy caros", indicó Demichelis en dialogo con la prensa.



“Creo que tuvimos más remates más de ellos, generamos más volumen de juego, más posesión. No te van a hacer ganar, pero si vas a estar más cerca. Hoy no sucedió porque el resultado manda. Fuimos superiores pero el resultado es el que manda los 3 puntos se los llevan ellos", afirmó.



El director técnico reconoció que su equipo cometió “errores puntuales. Después fue difícil generar, intentamos con diferentes características, pero no pudimos. Nos faltó ser más hirientes en el último tramo de campo”.

Demichelis defendió al defensor Enzo Díaz y señaló que lo eligió por sobre Leandro González Pirez, ya que “sabíamos que debíamos plantear otra defensa contra Belgrano porque con Sánchez y Zapelli, ellos lo buscaban enseguida a Vegetti, que es muy fuerte y gana muchos duelos”.“Enzo nos da seguridad, por eso me decidí por él y a veces las decisiones no salen, pero tengo confianza porque nos va a dar mucho”, añadió.Demichelis explicó que durante el cotejo “arrancamos con un cinco versus cinco para su línea de cinco. Cuando cambiamos la manera de presionar nos sentimos más cómodos y llegó el gol. El rival no nos generó salvo una pelota parada que era foul”.El exzaguero del Bayern Múnich y Málaga detalló que “con el 2-0 tomamos el riesgo de quedarnos mano a mano con Enzo, Jony y Andrés. Probamos todo. Me quedo contento porque todos los que ingresaron lo hicieron bien. Su arquero hizo un gran partido sacando pelotas claves”. (Télam)