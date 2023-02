Intentaron estafar a una anciana, pero cayeron en un engaño

La vulnerabilidad de los adultos mayores es una “tentación” constante para los estafadores, aunque en este caso el entrenamiento recibido por un policía de la zona permitió abortar el delito contra su abuela de 89 años, en Coronel Pringles.



Esta fue la segunda vez que intentaron engañar a la mujer de avanzada edad mediante el “cuento del tío”, pero por fortuna su nieto Miguel Antonio Valberdi Lecce, sargento de la subDelegación Departamental de Investigaciones de Coronel Suárez, estuvo a su lado para protegerla.



Los delincuentes pretendieron aprovecharse de la confianza y el estado de indefensión de la anciana, pero finalmente fueron ellos los engañados.



La maniobra de los sujetos se dividió en 3 etapas: en primera instancia una mujer simuló ser nieta de la anciana; luego actuó un falso empleado bancario y por último intervino una joven que se hizo pasar por la supuesta secretaria del gerente de esa entidad.



¿La finalidad? Sustraerle a la víctima una suma en dólares que supuestamente tenía en su vivienda, con el pretexto de un “decreto” por el que debía “cambiar” sus billetes, ya que de lo contrario iba a “perder el 40% del valor” de la divisa extranjera.



El efectivo policial pringlense, que al atender el llamado del estafador en la casa de su abuela modificó su tono de voz y fingió ser ella, destacó la constante capacitación al personal en la academia de la subDDI suarense y por parte de la superintendencia de Investigaciones, para detectar a tiempo y evitar este tipo de ilícitos.



“Todos los días investigamos estafas como esta del ‘cuento del tío’ y también virtuales, por eso estamos entrenados. Recibimos capacitaciones para intentar frustrar el ilícito porque, una vez consumado, es muy difícil de esclarecer”, afirmó Valberdi Lecce.



“Se pueden pedir movimientos telefónicos y hacer otras tareas investigativas, pero es más engorroso porque los estafadores usan teléfonos descartables. O como sucedió en este caso, que la persona que se presentó en el domicilio de mi abuela es ‘subcontratada’ por el o los cabecillas, y sólo va a retirar el sobre o paquete con el dinero”, agregó.



“Pero seguramente tiene conocimiento de que está cometiendo un delito”, continuó diciendo.

Consejos útiles



Para prevenir estos hechos delictivos, el miembro de la Policía de la Provincia de Buenos Aires aconsejó acompañar a las personas de la tercera edad por su condición de “vulnerables”, y la falta de “acceso a la información” necesaria para no caer en la trampa.



“Hay que explicarles que no brinden sus identidades a desconocidos y corten la comunicación telefónica si no conocen al interlocutor. No deben suministrar los números de sus DNI o tarjetas a quien dice haber sufrido un accidente, o se presenta como agente del vacunatorio o empleado de un banco. Nunca los van a llamar desde esas dependencias”, aseguró.



“Tampoco es conveniente informar dónde se domicilian ni si cobran dinero. Cuando algo les llame la atención, interrumpan la llamada y de inmediato den aviso al 911 o 101 para alertar”, acotó.



Como todos los mediodías, el viernes de la semana pasada Valberdi Lecce concurrió a la casa de su abuela para almorzar. En ese momento atendió un llamado al teléfono fijo que le generó sospechas, entonces se hizo pasar por su abuela.



La noche anterior la mujer había recibido otra llamada de dudosa procedencia.



“Es raro que llamen a mediodía, pero justo estaba ahí y atendí. Levanté el tubo y enseguida una mujer dijo ‘abuela ¿estás bien? ¿estuviste con mamá?’. Después siguió hablando un hombre que ponía énfasis en que a las 15 iba a salir un decreto por el cual el valor del dinero iba a cambiar”, indicó.



“Me pidió que cuente los dólares que tenía y le informara la cantidad y los números de serie de 5 billetes. Después me solicitó que los cuente de vuelta, que aparte 2 billetes y le diga la denominación.



“Me dijo ‘recién hablé otra vez con mamá (en referencia a una supuesta hija de la víctima que ésta no tiene). Ahora María Soto (identidad falsa), secretaria del gerente del banco, va a pasar a buscar el sobre’”, prosiguió.



“Me dijo que solamente le abriera la puerta a la mujer que se iba a identificar con ese nombre, que se movilizaba en un auto de seguridad del banco. Después me avisó que la mujer ya estaba afuera de la casa”, describió el uniformado sobre la modalidad llevada adelante por los delincuentes.

La sorprendió y la atrapó

Cuando la farsante llamó a la puerta principal del inmueble ubicado en Stegman y Rodríguez, Valberdi Lecce la abordó y redujo hasta la llegada de policías de la comisaría de aquella ciudad.



Por la tentativa de estafa se aprehendió a Araceli Marilin Sández, de 26 años de edad, oriunda de Santiago del Estero y con domicilio constatado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a quien se indagó en la fiscalía de flagrancia de Bahía Blanca y con posterioridad recuperó la libertad.



Los investigadores del caso establecieron que el día anterior Sández se había alojado en un hotel emplazado en la zona céntrica de Coronel Pringles, y al momento del incidente se movilizaba a bordo de un remís.



En un principio se sospechó del chofer del vehículo de pasajeros, pero más tarde se descartó su posible participación en el delito mediante el análisis de las llamadas recibidas ese día en la remisería pringlense.



En marzo de 2021, Valberdi Lecce había frustrado otro intento de estafa en perjuicio de su abuela.



"Llamé, los hice ir y hubo una persecución que terminó en la estación de servicio La Tacuarita, en la ruta 51, donde se aprehendió a dos personas que venían cometiendo estafas en la costa, en la zona de Tres Arroyos", finalizó el funcionario policial.