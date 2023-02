Precios Justos: supermercadistas defendieron los controles en las góndolas

El director de la Asociación de Supermercados Unidos, Juan Vasco Martínez, defendió este sábado los controles efectuados por la Secretaria de Comercio en el marco del programa Precios Justos y destacó el desempeño del programa frente a otras versiones de control de precios.

Esta semana, el ministro de Economía, Sergio Massa, anunció la renovación de Precios Justos hasta el 30 de junio. En esta edición se incluyen casi 50.000 productos con aumentos pautados del 3,2 % mensual. El tope incluye también productos escolares.

Esta edición agrega una particularidad respecto de los controles. Los mismos se harán a través de un software desarrollado en conjunto entre Amazon y Arsat. Este le premitirá a la Secretaría de Comercio llevar adelante un control detallado de la evolución de los precios y, consecuentemente, del compromiso asumido por las empresas.

Este nuevo sistema permite observar la evolución de 3,5 millones de precios en todo el país. Constará de un tablero de monitoreo que permitirá acceder al historial de todos los productos en cada una de las tiendas en donde se comercializan los productos involucrados. También permitirá verificar los precios a los que se vende vía web. Por lo que los monitoreos online se darán sobre las tiendas físicas y sobre las virtuales.

Al respecto, durante el acto, Sergio Massa, comentó que algunas empresas "limitaban el abastecimiento del producto en góndola y después planteaban que el problema era que no tenían abastecimiento en la cadena de valor". Y anticipó que esas prácticas serán sancionadas para "evitar picardías".

"No tenemos problemas en que se usen los mecanismos de control que se han usado y que se implementen los que se anunciaron ayer", dijo Martínez y agregó: "Me parece que se dramatizan los controles que fueron absolutamente correctos, no se produjo ningún incidente, ni siquiera una situación incómoda".

Sobre la nueva edición del programa, señaló: "Lo que rescataría de Precios Justos es que se ha convertido en una instancia superadora a las anteriores de cuidado de precios".

"El abastecimiento ha tenido sus altibajos, para nosotros el éxito del programa pasa por ahí (...) necesitaríamos mayores volúmenes de entrega para cumplirlo", comentó.

"El Estado está cumpliendo con su parte, en las palabras de Massa hay cuestiones que les hemos planteado y han sido recogidas. Estamos satisfechos con el nivel de cumplimiento", sostuvo.

Consultado sobre el bolsillo de los argentinos, respondió: "En nuestro sector están siendo cuidadosos, pero mes a mes aumenta el consumo y también aumentó el consumo interanual". (Ámbito)