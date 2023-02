Mientras los dominicanos arribaron a su país en medio de un gran recibimiento, el bahiense Néstor García habló de su salida y de los festejos tras el triunfo.

El Che había sido cortado por la Confederación, luego de jugar 13 partidos y antes de viajar a la AmeriCup, tras vencer a Bahamas en el Polideportivo de Mar del Plata.

Justamente ahí, en el mismo estadio, el último domingo Dominicana, la Federación que rápidamente fue por sus servicios nuevamente, dejó a la Argentina (su ex equipo) afuera del Mundial, en un partido que llegó a perder por 17 puntos.

“Me sacaron porque me tenían que sacar. Sólo dos personas sabemos por qué no estoy en la Selección Argentina: a una no la voy a nombrar y la otra soy yo. Después, lo que diga el resto, son todas conjeturas. Y ni esa persona ni yo lo vamos a decir nunca. Pactos son pactos”, dijo, en diálogo con radio La Red.

También se refirió a los festejos del final. Cuando terminó el encuentro, naturalmente exteriorizó su felicidad e inmediatamente sus jugadores lo levantaron un momento, se bajó y salió raudamente para los vestuarios.

“No fue una revancha. Yo a la Argentina le di lo mejor que le podía dar. Con Argentina gané 11 partidos y perdí 2. Por supuesto que me duele que no vaya al Mundial. Por los resultados, los dos debíamos estar clasificados. Soy argentino. En Dominicana soy muy querido, muy respetado, pero obvio que quería que entraran los dos. En el final, mis jugadores me abrazaron, me tiraron para arriba, ¿Qué iba a hacer? No sé de qué festejo me hablan”, aclaró.