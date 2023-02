De Paul confesó todo lo que pasó detrás de su lesión

Pasa el tiempo y comienzan las confesiones. Rodrigo De Paul, en una charla con TyC, contó cómo fueron sus días previos al partido de cuartos de final contra Países Bajos en el Mundial de Qatar 2022, cuando estuvo en duda su presencia con la camiseta Argentina.

"Me costó mucho dormir de noche en esos días", admitió.

"Lo más difícil era la incertidumbre de no saber si me perdía el Mundial, si era un partido, si arriesgar me hacía no poder estar en los partidos que quedaban si pasábamos. La incertidumbre es muy difícil de manejar en esos momentos y más porque no tenés tiempo de nada, son 48 horas donde estás o no estás y sino tiene que jugar un compañero. Cada hora era importante para lo que estaba pasando", explicó.

Lo cierto es que De Paul jugó lesionado.

"Yo lo venía dibujando un poco. Sentía dolor, pero quería estar. Siempre decía que me venía sintiendo bien, pero vino el profe, me tiró el GPS y me dijo: 'Ahora acelerá'. Y ahí se ve la verdad, por lo que dicen los datos a ver si acelerás como tenés que acelerar", detalló.

De Paul destacó la actitud del médico.

"Estuvo bien. Me dijo: 'Yo te tengo que decir la verdad, muchos en tu lugar no lo hubiesen ni intentado porque es difícil. Yo sé que vos lo vas a intentar, pero hay un 80% de chances de que vos te rompas y te pierdas lo que queda del Mundial. Para mi vos tenés que descansar y en cinco o seis días va a cambiar mucho la lesión'. Y yo no sabía si había otro partido, si en cuatro años me iban a volver a citar para jugar un Mundial, capaz era mi último partido en una Copa del Mundo...", argumentó.

El mediocampista, después se reunió con Lionel Scaloni, a quien le hizo un pedido.

"'Lo único que te pido es que vos me preguntes a mi, que yo te voy a decir la verdad'. Porque si interferían los médicos en ese momento, tenían que decir la verdad, que es un poco cruda. Y Scaloni me dijo que me quedara tranquilo, que me iba a preguntar a mi y yo iba a decidir", contó.

La última práctica fue la prueba de fuego.

"Cuando probé, tuve este miedo de romperme. Corrí la primera, la segunda con un poco de miedo y después decidí pensar que iba a pasar lo que tuviera que pasar. Aceleré, no me rompí y después del entrenamiento fui a hablar con el técnico, me preguntó y le dije que estaba bien y me dijo que iba a jugar", recordó.

Esto fue suficiente para ganarse un lugar. Pero...

"Yo sabía que no podía pedir el cambio a los 10 minutos, porque si pasaba eso le estaba fallando a un montón de gente, pero más que nada a Scaloni, que me bancó y puso el pecho por mi en un montón de situaciones. Pero por suerte salió todo super bien", admitió.