Nicolás Cabré corrió una maratón con su hija Rufina: “Soy feliz”

Nicolás Cabré compartió fotos de su fin de semana junto a su hija Rufina, fruto de su relación con Eugenia “la China” Suárez. El actor mostró cómo acompañó a la niña de 9 años a correr su primera maratón.

El sábado ya había mostrado su emoción sin dar más detalles sobre lo que pasaría en su cuenta de Instagram. “Mañana se corre. Y, sin lugar a dudas, puedo decir que voy a correr la carrera más linda de mi vida. Y esas de las que no se olvidan. Ya verán por qué”, escribió el artista creando suspenso.

Luego, subió una foto junto a Rufina luego de correr juntos en una pista de 5 kilómetros. “Cómo explicar lo que me hacés sentir. La alegría, el orgullo”, reveló el actor. Padre e hija corrieron juntos en la carrera llamada El Circuito de las Estaciones - Otoño 2023, que se realizó en Palermo.

“Cómo explico, cómo hacés que me lata el corazón. No encuentro las palabras, creo que no existen palabras tan bellas para explicar lo que me hacés vivir. Y encima corrés bien”, expresó Nico y agregó: “Gracias por ser mi compañerita y te felicito por lograr tu objetivo. Soy feliz, me hacés feliz”.

El actor es maratonista desde hace algunos años e incluso realizó varios viajes a Nueva York para participar de carreras. En su cuenta de Instagram comparte con sus seguidores las maratones que corre. (NA)