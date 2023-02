Arnaldo André, actor con una gran trayectoria tanto en televisión como en teatro, explicó que “la crisis de la tele con la ficción empezó cuando quisieron dejar de lado el romanticismo”, porque “ahí empezaron a hacer historias más relacionadas a la comedia, que no atrapan”.

En diálogo con Pablo Montagna para su programa Pasa Montagna (Radio Rivadavia), profundizó: “Poco a poco, las ficciones dejaron de tener éxito. Nadie se atrevió a volver al romanticismo, donde existe el suspenso, la venganza y donde el público quedaba intrigada para empezar a ver de nuevo”.

Por otra parte, aseguró que: “Las plataformas digitales son la tele que hoy no tenemos”.

Actualmente, André se encuentra protagonizando la obra teatral El Enganche, en la que “estamos terminando la temporada de verano y después arrancamos con la gira nacional”. Con respecto a los viajes por el interior, confesó que “me encanta recorrer el país. No conozco a la Argentina por turismo, pero conozco muchos lugares gracias a giras que son como unas vacaciones pagas”.

Al recordar su llegada a la Argentina, André (nació en Paraguay) confesó que “la Argentina está casi incorporada a mis genes. A los 17 años me vine a estudiar teatro acá y no me fui más”.

Por último, recordó que la última ficción que hizo fue Los Únicos y reveló: “Tengo Netflix. Estoy viendo Caleidoscopio y ahora estoy con el documental sobre la desaparición de Madeleine McCann, que sus últimos capítulos hace que valga la pena”. (NA)