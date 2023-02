La bronca de Maxi de "Gran Hermano" tras prohibirle la entrada a la cancha de River

El público decidió que Maxi Giudici, participante de "Gran Hermano", abandone la casa. Desde ese momento, en el exterior, tanto los canales que lo tuvieron como invitado como diferentes marcas confiaron en su imagen, por lo que se encuentra en un gran presente personal y profesional. Sin embargo, lo ocurrido el último fin de semana con el cordobés fue un trago amargo que no dudó en expresar en sus redes.

“Tenía 1600 seguidores en Instagram y ahora, más de 300.000. Es un sueño, si hasta la banda de música que me gusta, me sigue, me escribe”, dijo, todavía asombrado hace unos días en declaraciones al programa Biri Biri, del canal República Z. “Yo adentro cumplí lo que tenía que hacer: sabía que ese lugar era un portal para que se abran cosas lindas, pero no imaginaba así. No hay nadie en la calle que no se pare a saludar, autos que frenan. Lo estoy disfrutando a full, y me agarra en una edad en que estoy con los pies sobre la tierra”.

Respecto de su vida sentimental, contó que “hacía cuatro años que estaba de novio, y después dos casado, pero hacía dos años que estaba soltero”, para luego reconocer que “no quería saber nada” con iniciar un romance con una compañera de "Gran Hermano". Aunque lo que sucedió con Juliana, sostiene, fue casi amor a primera vista. “Con ella fue conexión al toque. Por suerte afuera estamos en la misma, y cada vez mejor”, describió. “Nos pusimos a pensar en cuándo fue el primer beso y nos daba la sensación de que que había sido a los 15 días”.

El sueño de la fama se había convertido en realidad, y las invitaciones a eventos, además de distintas acciones lo tienen con la agenda ocupada, sin embargo, había un pendiente del que tenía una ilusión inconmensurable que rápidamente se desinfló, como él mismo explicó en un video que subió a TikTok el domingo.

Camiseta de River puesta, habló directamente a cámara: “Hola, mi gente hermosa, les cuento que acá estamos un poquito tristes, un poquito amargados, por no decir bastante, porque desde la producción de GH me prohibieron asistir a la invitación a la cancha, a la cabina de transmisión, que iba a ser un sueño para mí. No conozco la cancha, iba a conocer a Leo Ponzio, imagínense la ilusión que yo tenía, estaba en el aire”.

Así comenzó su relato el exparticipante en el hogar que comparte con Juliana, con un tono de voz y una presencia visiblemente molesta. “Estaba feliz, y un par de horas antes me llaman para decirme que no podía asistir por cuestiones de contrato. La verdad es que tengo una bronca porque no entiendo muy bien qué tanto les puede modificar a ellos que yo participe o no de esto, pero así es la vida”, continuó Maxi haciendo referencia al contrato de exclusividad que firmó con la productora antes de ingresar a la casa más famosa del país.

Tras dar a conocer los motivos que le impidieron estar presente, siguió: “Eso firmamos emocionados por entrar al programa y ahora hay que bancarla. No entiendo el porqué, pero qué sé yo. Ojalá surja alguna otra oportunidad para poder ir a conocer el Monumental lo más pronto posible y conocer a Leo Ponzio, lo iba a conocer a Leo Ponzio si Dios quería y me ayudaba. Había muchas chances, porque hablé con él, así que bueno, quería compartir esto con ustedes, por ahí a alguien se le ocurre alguna idea. Qué broncón. Igualmente vamos a disfrutar el domingo, vamos a ponerle actitud, a cambiar la vibra para que sigan viniendo cosas buenas. Saquemos la mala onda, la bronca. Feliz domingo”. (Teleshow)