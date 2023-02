Nestor García, tras ganar en Argentina: "Siento una sensación extraña"

Para Néstor García el regreso al Polideportivo de Mar del Plata significó volver al lugar del que nunca quiso irse. El 30 de agosto la Confederación Argentina anunció la salida del Che, después de haberle ganado a Bahamas, por 95 a 77.

El futuro incierto del técnico bahiense duró poco, cuando los dominicanos fueron tras él, buscando reemplazo de Melvin López y quién pudiera guiarlos hacia el Mundial.

Casi como en un final de película, anoche Argentina definía su clasificación como local, ante Dominicana, que traía al Che como técnico. Era la oportunidad de tomarse revancha. Y en la previa lo ovacionaron.

Al final, en medio de un estadio enmudecido, tras el 79 a 75, a Néstor lo levantaron en andas, festejó durante unos instantes, se bajó y corrió hacia el vestuario.

Allí empezó a bajar y poco después no se guardó nada.

"Yo amo a mi país, yo soy argentino en todos lados. Por supuesto que estoy contento por haber clasificado, pero siento tristeza porque Argentina es Argentina. Esta Selección merece el mayor de los respetos, todos ellos son compañeros míos aunque no estemos juntos, el staff lo elegí yo. Yo siento una sensación extraña que no sé a cuántas personas se les ha dado, es algo nuevo para mí", señaló.

"Me siento muy cansado, había mucha presión. Siendo entrenador de básquet uno tiene mucha responsabilidad, siendo extranjero también y Dominicana creyó en mí y eso vale oro. Yo estoy muy contento por haber clasificado y en el deporte pasan cosas muy extrañas. Esto lo digo con Dios que me está mirando: mi sueño era que clasifiquemos nosotros y Argentina también, pero no depende de mí", dijo.