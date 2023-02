Vuelve el torneo femenino, sacudido por el refuerzo que sumó 9 de Julio

Mauro Gustavo Giovannini mgiovannini@lanueva.com Nació en Bahía Blanca, el 11 de febrero de 1986. Es periodista egresado del Instituto Regional del Sur. Trabajó durante una década en Gente de Básquet. Además en LU3, FM Universal, FM Palihue y CNN. Integró el departamento de prensa de los clubes Tiro Federal, Barracas Central, Olimpo y, actualmente, Estudiantes. Se desempeña como cronista de La Nueva desde 2013 como miembro de las secciones Deportes y de lanueva.com; y es productor de La Nueva Play. Asistió a los Juegos Olímpicos de Río 2016, a los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, a los Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022 y a los Juegos Suramericanos Asunción 2022, entre otros.

El torneo femenino de básquetbol de primera división volverá a la acción esta noche, cuando desde las 20 se dispute la décimo tercera fecha.

Se trata de la continuidad del certamen que arrancó allá por septiembre del año pasado, se detuvo durante gran parte del verano y aún cuenta con seis fechas por delante antes del inicio de los playoffs.

Hoy, dos partidos emergen de la programación.

Uno de ellos medirá al líder Estrella con uno de sus principales perseguidores, Estudiantes. El duelo se jugará en el Osvaldo Casanova con arbitraje de Juan Jaramillo y Lucas Andrés.

El otro se disputará en el Delfo y Pacífico Ciccioli: allí, El Nacional será anfitrión de 9 de Julio, que sacudió el mercado de verano al incorporar a Belén Tombesi. La pivot más determinante de la década fue campeona con el celeste, a mitad del año pasado, y luego se alejó de la actividad por motivos personales. El encuentro será dirigido por Sebastián Giannino y Ludmila Munz.

Además jugarán Pacífico y Puerto Comercial en el remozado William Harding Green, siendo jueces Mauro Guallan y Estefanía Zárate. Por último, Sportivo Bahiense y Los Andes se verán las caras en el Eladio Santos con el contralor de Joaquín Irrazábal y Lucas Mazzarini. Fecha libre tendrá Olimpo.

Posiciones

1) Estrella, 21 puntos (récord 10-1)

2) 9 de Julio, 20 (9-2)

3) Estudiantes, 19 (8-3)

3) El Nacional, 19 (8-3)

5) Pacífico, 16 (6-4)

6) Comercial, 13 (3-7)

6) Sportivo, 13 (3-7)

8) Olimpo, 12 (1-10)

9) Los Andes, 11 (0-11)

El repaso, uno por uno

Estrella, al mando de Luciano Deminicis, sufrió la baja de Bárbara Díaz pero recuperó a Noelia Gil y Nerina Franco.

A 9 de Julio, como citamos más arriba, se sumó Belén Tombesi además de Anahel Maurer y Tamara Nieva. Por el momento no seguirá Rocío García. Y Julián Turcato continuará en la conducción.

Estudiantes tendrá una cara nueva en el banco: dirigirá Mario Zaccara en reemplazo de Nicolás Becchina. Al tiempo que Emilce Islas se fracturó la muñeca izquierda y mañana será intervenida quirúrgicamente.

El Nacional, que sigue con Viviana Albizu, reincorporó a las perimetrales Paulina Lazar y Paloma Vecchi tras su paso por Ferro de Olavarría.

Pacífico es el otro equipo que cambió head coach: sumó a Lucas Casales para ocupar el lugar dejado por Esteban Richotti (emigró a Colón de San Justo). Chabela García, lesionada, se perderá lo que resta del torneo.

Comercial, con José Alarcón al frente del plantel, no sufrió modificaciones respecto al equipo que cerró el 2022 y continúa esperando por Morena Wentland, quien se lesionó la rodilla derecha hace nueve meses.

Sportivo Bahiense sufrió bajas y altas: el equipo de Giuliano Labrocca sumó a Malena García y Micaela Larralde, mientras que perdió a Belén Labiano, Juana Casali y Nerina Muñóz.

Olimpo continuará afianzando su proyecto, de la mano de Pablo Pereyra, incorporando más juveniles al plantel para ampliar la rotación.

Finalmente, Los Andes de Punta Alta, con el DT Mauro Véliz, perdió a Alexia Damiani, Julieta Ramírez y Abril Muttio. En tanto, incorporó a Betiana Párraga, Malvina Acosta, Brenda Tessoni y Agustina Berardo.

Lo que falta

14º fecha (5 de marzo): Los Andes-Estudiantes, Estrella-El Nacional, Comercial-Sportivo y Olimpo-Pacífico. Libre: 9 de Julio.

15º fecha (12 de marzo): Comercial-Los Andes, Sportivo-Olimpo, Pacífico-9 de Julio y El Nacional-Estudiantes. Libre: Estrella.

16º fecha (19 de marzo): Los Andes-El Nacional, Olimpo-Comercial, Estrella-Pacífico y 9 de Julio-Sportivo. Libre: Estudiantes.

17º fecha (26 de marzo):Olimpo- Los Andes, Comercial-9 de Julio, Sportivo-Estrella y Pacífico-Estudiantes. Libre: El Nacional.

18º fecha (2 de abril): 9 de Julio-Olimpo, El Nacional-Pacífico, Estudiantes-Sportivo y Estrella-Comercial. Libre: Los Andes.

Los cuartos de final (1 vs. 8, 2 vs. 7, 3 vs. 6 y 4 vs. 5), al mejor de tres partidos, están previsto disputarse los días 9, 16 y 23 de abril.

Las semifinales, a cinco juegos, irán el 30 de abril; 7, 14, 21 y 28 de mayo.

Mientras que las finales, también a cinco, se jugarán los días 4, 11, 18, 25 de junio; y 2 de julio.