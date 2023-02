Todos lo dicen, "un ascenso y una Promoción es poco premio", pero...

Sergio Daniel Peysse peche1503@hotmail.com Egresado del Instituto Superior en Ciencias de la Comunicación Social. Cronista de la sección Deportes de La Nueva. desde el 9 de octubre de 1995, especializado en fútbol. Entre 2002 y 2018 cubrió a Olimpo en Primera división. Trabaja en televisión y radio. Además, integró el equipo periodístico de "El Diario del Mundial", que se emitió en La Nueva Play.

El torneo Federal A tendrá para esta edición 2023 un formato distinto de disputa, al menos en su fase clasificatoria, aunque el premio al final del camino sigue siendo poco, escaso, incomprensible, hasta irrisorio para una temporada con 36 equipos, dos más que en el certamen del año pasado.

En cada inicio de año, cuando se empieza a definir la forma de disputa, afloran las mismas sensaciones, esas de sentir que no le dan ni la más mínima importancia al fútbol del interior, como que ser la tercera divisional de AFA oficial es un mero simbolismo si la comparamos, por ejemplo, con la B Metropolitana, que se encuentra al mismo nivel y cuenta con privilegios similares: un ascenso y una Promoción a la Primera Nacional.

El detalle es que esa categoría está integrada por 17 elencos, la mitad de los que participan en el Federal A. Un despropósito. Aunque uno, por experiencia, ya sabe con los bueyes que ara: este torneo es organizado por el Consejo Federal, sin mesa de debate, sin la participación activa de los dirigentes para hacer y deshacer y con proyectos presentados por clubes que suelen terminar en cajones que no se abren nunca más.

Este certamen que se iniciará el 12 de marzo tiene dos ventajas para resaltar: las Zonas (son cuatro) se confeccionaron por cercanía geográfica entre los clubes, por lo que las delegaciones ahorrarán en viajes largos y en kilómetros recorridos. Además, el equipo que clasifique y se haga de la ventaja deportiva hasta el partido final, tendrá el empate a su favor (no habrá más penales) cada vez que defina como local.

Un alivio para dirigentes e inversores, aunque el “grano” va a molestar hasta el cierre de la competencia, porque solo uno puede ascender directamente después de sortear 36 cotejos. El que pierda en el choque definitorio (se jugará en cancha neutral y sin ventajas) tendrá la chance en una Promoción ante el subcampeón de la B Metro, pero ese “50 y 50” no deja conforme a nadie.

A todo esto, ¿cual es la opinión de los entrenadores de los representantes de la Liga del Sur en el Federal A?. Uno continúa, porque será el quinto ciclo consecutivo de Carlos Mungo en Villa Mitre; los otros tendrán su primera vez en las instituciones donde fueron contratados: Arnaldo Sialle en Olimpo, Claudio Graf en Liniers y Sebastián Polla en Sansinena.

Dos preguntas: 1) ¿qué les parece la nueva forma de disputa? y 2) ¿realmente es poco premio un ascenso directo y una Promoción?

Carlos Mungo

1) “Con respecto a la forma de disputa no tengo una postura definida, aunque es más atrayente una Zona con más equipos y menos enfrentamientos entre si (las de ahora, con 9 participantes, contendrá cuatro ruedas). Deportivamente esta Zona es más fuerte si la comparamos con las dos de 17 que tuvo el torneo pasado, y más teniendo en cuenta que nos cruzamos entre si, y cuatro veces, los equipos de Bahía, que nos conocemos mucho. Para la dirigencia, en lo económico, es más conveniente, porque los viajes son más cercanos y muchos partidos los tenés en tu ciudad”.

2) “Es complicado hacer un torneo atractivo cuando el premio es tan corto. Tendríamos que volver a los campeonatos de antes, cuando había dos ascensos y una Promoción. En la Primera Nacional son 37 equipos y hay tres descensos, ¿por qué no hacen bajar a un cuarto así le dan la chance de subir a otro club del Federal A?. Tenemos el mismo premio que la B Metro, que cuenta con la mitad de equipos y se recorren distancias más cortas. La verdad, es incomprensible, no hay criterio ni sentido común a la hora de organizar y llevar adelante los torneos ”.

Arnaldo Sialle

1) “La forma de disputa es rara, distinta, tiene sus pro y sus contras, pero es lo que toca, no hay alternativas para cambiar ni derecho al pataleo. Debemos valorar que Bahía va a ser una ciudad activa de fútbol, estará expectante con los cuatro equipos que participan en el torneo. Hace poco me dijeron: `¡cuatro veces ante Villa Mitre!´ ¿cuál es el problema, no es lindo jugar el clásico? Descontracturemos un poco, nosotros y ellos queremos jugar este tipo de encuentros aunque ahora nadie lo quiera decir. Otra ventaja es que los clubes tendrán un oxigeno económico ya que se viaja menos y no existirán más las concentraciones largas”.

2) “El premio es corto para 36 equipos. La idea, como mínimo, es tener dos ascensos y una Promoción; creo que es lo más sensato. Es un tema en el que no me meto, pero comparado con otras categorías, el Federal A siempre es al que menos le dan”.

Claudio Graf

1) “El Consejo tuvo el tiempo necesario como para pensar e idear un torneo más atractivo que el del año pasado, que según me comentaron dejó mucho que desear. Veo bien que el conjunto mejor clasificado tenga la ventaja del empate a su favor, algo que no sucedió en el 2022, donde equipos que sacaron una gran ventaja en el tramo regular quedaron eliminados en un cruce de playoffs, por penales y en su cancha. Esa injusticia, por suerte, no se volverá a reiterar”.

2) “Con el correr de la competencia veremos si el cambio de formato sirvió o no, aunque tengo la esperanza de que este sistema llegó para mejorar y para quedarse. A su vez, es sumamente positivo que el perdedor de la gran final tenga otra chance en una Promoción con un elenco de la B Metro”.

Sebastián Polla

1) “Desde lo estrictamente deportivo me resultaba mucho más atractivo el formato anterior, aunque considero que para el cambio, para pasar a jugar en Zonas diagramadas por cercanía geográfica, se tuvieron en cuenta otros factores, como por ejemplo la realidad económica del país, y por consiguiente la de los clubes. Le vendrá muy bien a las instituciones ahorrar en viajes y en gastos por estadía de hoteles”.

2) “Por más que hayan agregado una Promoción, el premio sigue siendo poco para 36 equipos participantes. Más si lo comparo con la B Metro, donde el premio es el mismo y juegan 17 equipos”.