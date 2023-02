Camila Morrone contó cómo vivió el triunfo argentino en la final de Qatar 2022

Camila Morrone, modelo y actriz también conocida por ser la expareja de Leonardo DiCaprio y por haber sido la hijastra de Al Pacino, dialogó con Jimmy Kimmel para su programa y relató una anécdota del día en que la Selección argentina se consagró campeón del mundo.

El conductor aprovechó sus raíces para preguntarle por uno de los momentos más importantes en la vida de los argentinos. “Sé que tus padres son argentinos, probablemente escuchaste que ganaron la Copa del Mundo. Asumo que sos fanática del fútbol”, se adentró Kimmel en el tema.

La actriz sonrió y rápidamente expresó: “¡Sí! En Argentina el fútbol es religión. Y se dice que está el Papa y Messi, es como lo mismo. La ciudad estaba... fui ahí después de que nosotros ganáramos; digo ‘nosotros’ porque yo también jugué, siento que también me pertenece. Pero bueno, sí, la ciudad estaba en plena ebullición, una gran celebración nacional. Y cuando fui ocho años atrás, el día que perdimos la final, era como un duelo nacional”.

Tras esta declaración, el conductor le preguntó si se encontraba en Argentina en el momento que Argentina ganó, a lo que respondió que no y contó una interesante anécdota junto a Robert Pattinson (conocido por protagonizar The Batman) y Suki Waterhouse (su compañera de reparto en Daisy Jones and The Six).

“En realidad, estaba en Londres cuando vi la final. Estaba viendo a mis amigos Suki y Rob. Me estaba quedando con ellos en Londres y había encontrado un bar argentino para ver el juego, para estar con mi gente. Tenía puesta la camiseta, me peiné lindo y le mandaba selfies a mi familia de Argentina, y Suki y Rob estaban en una reunión navideña familiar en el campo”, comenzó en su relato.

“Yo estaba por ir por mi Uber y el picaporte se cayó, me quedé encerrada en mi habitación de Londres antes de la final del mundo. Tenía un pequeño iPhone con un plan internacional de data rooming con el que intenté obtener señal, así que Suki y Rob tuvieron que irse de la cena familiar para rescatarme”, continuó.

“Pero cuando vinieron a rescatarme, Rob sin querer cerró la puerta. Así que quedamos los tres encerrados viendo la final del mundo en mi pequeña habitación de invitados de su casa”, concluyó. Las risas no tardaron en llegar y los aplausos para la intérprete resonaron en todo el estudio. (NA)