Civiles de la Armada: suba salarial y malestar por el sistema de calificaciones

Tal como estaba pactado, se realizó una revisión paritaria para toda la Administración Pública que está dentro del Convenio Colectivo General, con retroactividad a enero de 2023, para el pago de tres cuotas más, en el marco de la suba salarial para el personal civil de la Armada.

Esto representa un 10% a partir del 1 de febrero, un 8% desde marzo y 5% desde abril.

“La novedad es que esta vez están referidas a enero de este año, situación que no había sucedido antes, sino que la revisión se hacía respecto al mes con el cual se había negociado la paritaria. Esto ahora es bueno y teniendo en cuenta los valores para el Sectorial terminan dando un 107% de aumento”, dijo el secretario adjunto de ATE Punta Alta, Aníbal Enrique Svachca.

En tal sentido, sostuvo que, dependiendo de la forma en la cual se compare el índice de precios al consumidor, “tal vez, se le haya empatado a la inflación”.

Para este año

En tanto dijo que para este año, en líneas generales para toda la Administración Pública Nacional, en mayo se debe acordar cómo serán los aumentos para el periodo anual siguiente y para el Sectorial, donde está prevista una apertura con planteos históricos.

En este marco, mencionó la aplicación del plan de regularización del empleo público para los contratos, ingreso de personal para las áreas críticas, suplementos y la reglamentación para algunas promociones.

“Veremos, en este último aspecto, si mientras se discute, se puede ir por la vía de los anticipos para que los trabajadores vayan teniendo el ingreso extra”.

“Lo que sí está adelantado y se está trabajando bastante bien es una modificación de la escala de grados para el Sectorial, que permite el progreso horizontal en la carrera. Es nuestra intención y el Estado está trabajando en eso. No sabemos en qué porcentaje se va a modificar, pero al menos hay un avance sobre el particular”.

“Además, pediremos la modificación en la cantidad de dinero retributivo en la escala de la asignación básica”, acotó.

Nuevo sistema

En cuanto a las calificaciones, expresó que hay incertidumbre y malestar entre el personal. “Incertidumbre porque se desconoce el sistema que es nuevo y malestar porque de todas las cosas que implica su instrumentación, se está poniendo mucho énfasis por parte del Estado en sincerar el sistema en el sentido de no sobrepasar un techo de calificaciones destacadas porque significaría bajar las calificaciones”, explicó.

“Ello está generando muchos problemas. No encontramos los ámbitos de discusión que habían quedado consensuados cuando se aprobó este sistema. El Estado nos había prometido que a la hora de instrumentarlo habría reuniones técnicas para ir acomodando las cosas que no tienen reglamentación. Esto no está pasando y la directiva que están bajando es sostener estrictamente el 30%, lo cual genera malestar”.

“Hace 20 días -continuó- que estamos tratando de explicar a los trabajadores cómo funciona todo esto y en qué no estamos de acuerdo. Iniciamos una campaña mediante la cual explicamos que hay herramientas como para permitir, justificadamente, la ampliación del techo del 30%, se puede ser más flexible considerando que se trata de la primera instrumentación del sistema”.

Por otro lado, dijo que “estamos haciendo todas las tramitaciones posibles para llegar a la Secretaría de Gestión y Empleo Público, donde queremos explicar cuál es la situación real del Sectorial.

También, comentó que hace unos días, por este mismo motivo, se reunieron con el contraalmirante Néstor Darío Peretti, Jefe de Mantenimiento y Arsenales de la Armada. “Hablamos sobre el malestar existente para que no los sorprenda el tema y lo podamos canalizar juntos. Estamos tratando de tener reuniones con todas las autoridades”, señaló.

Carrera

Mientras, mencionó que los distintos puntos de esta carrera que viene de 2015, primeramente beneficiarían a todo el personal, "pero a la larga no fue ese el resultado".

“El perjuicio mayor es la no aplicación previa del convenio. Entonces es difícil comparar la carrera que teníamos con lo nuevo porque no está aplicado en todo su articulado. Es una de las justificaciones que nosotros tenemos cuando algo se quiere aplicar estrictamente y se plantea la mesa de discusión. Hay flexibilidades en otras cuestiones a favor del Estado y nosotros también pedimos flexibilidades a favor de los trabajadores cuando se quieren aplicar algunas cuestiones muy estrictas", dijo.